Xbox Project Scarlett: Θα κυκλοφορήσει και disc-less έκδοση

Η επερχόμενη κονσόλα της Microsoft έχει παρουσιαστεί με δύο διαφορετικά κωδικά ονόματα, το “Anaconda” και το “Lockhart”. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία ετοιμάζει δύο διαφορετικές εκδόσεις του Project Scarlett.

Πόσα θα είναι τα επόμενα Xbox

Η παραπάνω άποψη έχει επιβεβαιωθεί και αρκετοί θεωρούν ότι η Microsoft θα ακολουθήσει, στις επόμενης γενιάς κονσόλες της, την ίδια τακτική με τα Xbox One. Συγκεκριμένα, περιμένουμε το Project Scarlett “Anaconda” να είναι μία ισχυρή κονσόλα όπως το Xbox One X, και το “Lockhart” να είναι μία λιγότερο ισχυρή disk-less εκδοχή του, σαν το Xbox One All-Digital Edition.

Νεότερες αναφορές ενισχύουν το σενάριο αυτό και μπαίνουν σε λεπτομέρειες όσον αφορά κάποια από τα χαρακτηριστικά του “Lockhart”. Αρχικά, το “Anaconda” θα είναι μία high-end κονσόλα με 10TOPs ισχύ επεξεργασίας, ενώ η μικρότερη έκδοση θα έχει 4TOPs ισχύ επεξεργασίας.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το Project Scarlett “Lockhart” θα διαθέτει SSD και θα υποστηρίζει 1440p έναντι του 4K της “Anaconda”. Επιπλέον, και οι δύο εκδόσεις θα έχουν προηγμένο hardware και CPU νέας γενιάς, με διαφορετικό χρονισμό.

Ποια θα είναι η τιμή τους

Η Microsoft δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη το τελικό hardware του Project Scarlett. Επίσης, δεν γνωρίζουμε αν η εταιρεία θα ακολουθήσει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική για τις δύο εκδόσεις ή αν θα ισορροπήσει τη διαφορά προσφέροντας το “Lockhart” σε πακέτα που περιέχουν διάφορα επιπλέον Xbox προϊόντα.

