Το έξυπνο σπίτι της Legrand ήρθε για να μείνετε

Το έξυπνο σπίτι της Legrand σας επιτρέπει να έχετε τον πλήρη έλεγχο του σπιτιού με ένα απλό κλικ όπου κι αν βρίσκεστε. Πλέον, το σπίτι σας υπακούει στο άγγιγμα και τη φωνή σας καθώς μπορείτε να διαμορφώσετε το πώς θα συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.

Θέλετε να ξυπνάτε με το φως της ημέρας; Θέλετε να περάσετε ξέγνοιαστες διακοπές χωρίς να ανησυχείτε για τυχόν εισβολές στο σπίτι σας; Έχετε ξεχάσει το φως ανοιχτό; Τα παιδιά παίζουν video games ως αργά;

Η Legrand δίνει λύση στις καθημερινές σας ανησυχίες με το «έξυπνο» σπίτι χωρίς καμία επέμβαση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, χωρίς “μερεμέτια”, μόνο με απλή αντικατάσταση των συμβατικών διακοπτών ή πριζών και όλα αυτά με βάση τις ανάγκες και το διαθέσιμο budget σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το κατάλληλο σενάριο και τα ρολά σας θα ανέβουν την ώρα που επιθυμείτε, να ενεργοποιείτε το σενάριο αναχώρησης όπου αυτόματα κλείνουν τα φώτα, κατεβαίνουν τα ρολά και χαμηλώνει η θέρμανση, να προγραμματίσετε χρονικά το φωτισμό και τα ρολά σας ώστε να φαίνεται ότι είστε στο σπίτι, να ελέγχετε την πρίζα που επιθυμείτε ώστε να κλείνει όταν το επιλέξετε ενώ για κάθε ασυνήθιστη ενέργεια λαμβάνετε ειδοποίηση στο smartphone σας.

Όλα τα παραπάνω γίνονται με το πάτημα ενός διακόπτη, είτε μέσω του smartphone ή tablet με τη δωρεάν εφαρμογή Home + Control ή με φωνητική εντολή (μέσω του Google Assistant, του Siri της Apple ή του Alexa της Amazon) και εσείς απλά επιλέγετε τον τρόπο που σας εξυπηρετεί την κάθε στιγμή.

Με τις «έξυπνες» επιλογές της Legrand έχετε τον πλήρη έλεγχο του σπιτιού σας, νιώθετε ασφαλείς και φυσικά διαμορφώνετε το δικό σας πρότυπο κατανάλωσης διαχειριζόμενοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λειτουργίες του. Επιλέξτε τις σειρές συνδεδεμένων διακοπτών και πριζών Valena Life / Allure with Netatmo και Celiane with Netatmo, που ενσωματώνουν την τεχνολογία Internet of Things και ελέγξτε το φωτισμό, τα ρολά και τις ηλεκτρικές συσκευές σας όπου κι αν βρίσκεστε.