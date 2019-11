Twitter: Δοκιμάζει εμφωλευμένες συζητήσεις τύπου Reddit

Η πραγματοποίηση συζητήσεων στο Twitter δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, κυρίως διότι όλα τα μηνύματα εμφανίζονται ακριβώς το ένα κάτω από το άλλο. Ωστόσο, φαίνεται ότι σύντομα τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα για τους χρήστες του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου.

Το Twitter διαθέτει μία εφαρμογή στην οποία δοκιμάζει όλα τα επερχόμενα χαρακτηριστικά, τόσο για την Web πλατφόρμα όσο και για το app του. Η εφαρμογή ονομάζεται Twttr και για να συμμετέχει κάποιος πρέπει να συμπληρώσει μία αίτηση ενδιαφέροντος.

Πρόσφατα, η ερευνητής εφαρμογών Jane Manchun Wong ανακάλυψε ένα νέο δέντρο συζητήσεων το οποίο δοκιμάζει το Twitter, μέσω του app Twttr. Σύμφωνα με τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή το νέο δέντρο συζητήσεων, οι απαντήσεις ενός tweet εμφανίζονται εμφωλευμένες στο αρχικό μήνυμα, ακριβώς όπως στο Reddit.

Twitter continues working on Conversation Tree

now with the ability to focus a specific tweet, even from a permalink pic.twitter.com/CVadSqbFDP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 26, 2019