Galaxy Unpacked Event 2020: Όλα όσα περιμένουμε να δούμε από τη Samsung

Σε περίπου 24 ώρες θα πραγματοποιηθεί το Galaxy Unpacked Event 2020, όπου η νοτιοκορεάτικη κατασκευάστρια θα παρουσιάσει τα Samsung Galaxy S20, το Galaxy Z Flip, τα Galaxy Buds+, και ίσως μερικά ακόμα προϊόντα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι περιμένουμε να από την εταιρεία στο αυριανό event.

Οι πρωταγωνιστές του Galaxy Unpacked Event 2020 θα είναι ξεκάθαρα τα επόμενα flagships της εταιρείας. Στη σειρά θα υπάρχουν τρία μοντέλα, το Samsung Galaxy S20, το S20+ και το θηρίο S20 Ultra. Όλα τα smartphone θα είναι 5G, ενώ αναμένεται να δούμε 4G εκδόσεις των S20 και S20+.

Οι διαφορές των smartphones εντοπίζονται κυρίως στις κάμερες, το μέγεθος της οθόνης και τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Όλα τα Galaxy S20 θα έχουν οθόνη QHD+ AMOLED με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, και διαγώνιους 6,2 ίντσες, 6,7 ίντσες και 6,9 ίντσες.

Στο εσωτερικό τους θα υπάρχει ο Snapdragon 865 ή ο Exyno 990, ανάλογα την αγορά διάθεσης, και από 128GB έως 512GB αποθηκευτικός χώρος. Οι μικρές εκδόσεις αναμένεται να έχουν μέχρι 12GB μνήμη RAM, ενώ το Ultra θα κυκλοφορήσει και με 16GB RAM.

Περνώντας στις κάμερες, τα Samsung Galaxy S20 και Galaxy S20+ θα έχουν διπλή κάμερα 12MP με τη μία να είναι ultrawide, και ένα τηλεφακό 64MP με 3x οπτικό ζουμ. Από την άλλη, το S20 Ultra θα έχει κύρια 108MP, την ίδια ultrawide, ToF αισθητήρα και μία ακόμη κάμερα με 10x οπτικό ζουμ. Επιπλέον, οι κάμερες του Galaxy S20 Ultra θα υποστηρίζουν το Space Zoom 100x.

Ήρθε η ώρα για τον αντίπαλο του Motorola RAZR 2019. Το Samsung Galaxy Z Flip θα έχει εσωτερική οθόνη 6,7 ίντσες και μία μικρότερη εξωτερική οθόνη πληροφοριών με διαγώνιο 1 ίντσα. Η εσωτερική οθόνη θα είναι προστατευμένη με το νέο Ultra Thin Glass.

Στο εσωτερικό του foldable smartphone θα υπάρχει ο Snapdragon 855+, 8GB μνήμη RAM και η μπαταρία που θα έχει χωρητικότητα 3.300mAh. Όσον αφορά τις κάμερες, θα υπάρχει μία διπλή εξωτερική 12MP και μία selfie τοποθετημένη σε punch hole.

Συνέχεια έχουν τα δεύτερης γενιάς TWS ακουστικά της εταιρείας. Τα Samsung Galaxy Buds+ είναι λίγο πιο βαριά από τους προκατόχους τους, έχουν μπαταρία 85mAh και η θήκη έχει μπαταρία με χωρητικότητα 270mAh. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η αυτονομία τους αγγίζει τις 22 ώρες.

Η θήκη των Samsung Galaxy Buds+ προσφέρει γρήγορη φόρτιση που εξασφαλίζει 60 λεπτά αυτονομίας με μόλις 3 λεπτά φόρτισης. Επιπλέον, τα νέα TWS ακουστικά διαθέτουν woofer και tweeter, καθώς και τρία μικρόφωνα, ένα εσωτερικό και δύο εξωτερικά.

Κατά τα άλλα, τα Samsung Galaxy Buds+ έρχονται με noise isolation, ambient aware, touch pad, και έχουν λάβει πιστοποίηση IPX2. Όσον αφορά τα χρώματα, τα TWS ακουστικά θα είναι διαθέσιμα σε μαύρο, άσπρο, μπλε και κόκκινο.

Επιπλέον, όσοι έχουν προπαραγγείλει ή προπαραγγείλουν τα Galaxy S20+ και S20 Ultra θα πάρουν δώρο τα Samsung Galaxy Buds+.

Ο επίσημος λογαριασμός του Android στο Twitter έκανε tweet ένα teaser βίντεο για το Samsung Galaxy Unpacked. Στο tweet εκτός από το βίντεο υπάρχει και ένα κείμενο που αναφέρει ότι κάτι ενδιαφέρον βρίσκεται προ των πυλών.

Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26

— Android (@Android) February 6, 2020