Google Pixel 4: Αυτό είναι το retail box

Τα Google Pixel 4 και Pixel 4 XL θα αποκαλυφθούν αύριο στην Νέα Υόρκη, σήμερα όμως κυκλοφόρησε μία φωτογραφία η οποία αποκαλύπτει το retail box. Στις φωτογραφίες επιβεβαιώνεται ακόμη μία φορά ο σχεδιασμός της πλάτης. Φυσικά, βλέπουμε το τετράγωνο πλαίσιο στην πάνω αριστερά γωνία το οποίο μοιάζει με αυτό των iPhone 11 και το οποίο θα φιλοξενήσει την διπλή κάμερα των 12MP και 16MP.

Επιπλέον, στην μία πλευρά του κουτιού βλέπουμε άλλα χαρακτηριστικά του απλού Pixel 4 όπως το display το οποίο έχει μέγεθος 5.7 ίντσες, τον αποθηκευτικό χώρο που φτάνει τα 64GB καθώς και το χρώμα Just Black το οποίο φημολογείται ότι θα συνοδεύσουν μία σειρά από άλλα χρώματα καθώς και το πιο συνηθισμένο Clearly White αλλά και το Oh So Orange το οποίο θα είναι exclusive για όσους το προ-παραγγείλουν.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που δεν είναι άλλο από την ταχύτητα φόρτισης της μπαταρίας χωρητικότητας 2.800mAh. Το Pixel 4 λοιπόν, θα υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση στα 18W. Το πακέτο αγοράς περιλαμβάνει τον κατάλληλο γρήγορο φορτιστή, ένα καλώδιο ρεύματος και μεταφοράς αρχείων και Quick Switch Adapter το οποίο επιτρέπει την γρήγορη μεταφορά των αρχείων από ένα παλαιότερο smartphone στο Pixel 4.

Πηγή