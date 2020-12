Oppo Find X3 Pro: Μαζικό leak αποκαλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά

Στην Oppo Inno Day 2020, η κινέζικη εταιρεία παρουσίασε μεταξύ άλλων AR γυαλιά και το φουτουριστικό rollable smartphone Oppo X 2021. Επιπλέον, η κατασκευάστρια αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες για τα Find X3. Τώρα, ο leaker Evan Blass δημοσίευσε όλα τα χαρακτηριστικά του Oppo Find X3 Pro.

Επίκεντρο η ακριβής απόδοση των χρωμάτων

Ο leaker αποκάλυψε ότι το κωδικό όνομα του smartphone είναι “Fussi” και πως η εταιρεία θα το προωθήσει με τη φράση “Awaken Color”, διότι ένα από τα πιο δυνατά του σημεία είναι η οθόνη και η τεχνολογίες που θα χρησιμοποιεί για τη διαχείριση των χρωμάτων.

Επιπλέον, ο Evan Blass επιβεβαίωσε ότι το Oppo Find X3 Pro θα υποστηρίζει 10-bit πραγματικό χρωματικό βάθος, τόσο κατά τη λήψη φωτογραφιών, όσο και για την αποθήκευση τους στη μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου και την προβολή τους στην οθόνη του. Αυτό θα επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει στην οθόνη ακριβώς ότι τραβάει η κάμερα.

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά

Αναφερόμενος στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του smartphone, ο leaker ανέφερε ότι το Find X3 Pro θα έχει καμπύλη οθόνη OLED με διαγώνιο 6,7 ίντσες, ανάλυση 3.216×1.440 pixels, πυκνότητα 525ppi, και μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης από 10Hz έως 120Hz.

Στο εσωτερικό του Oppo Find X3 Pro θα υπάρχει ο Snapdragon 888, ενώ η μνήμη RAM και ο αποθηκευτικός χώρος παραμένουν άγνωστα. Η μπαταρία του smartphone θα έχει χωρητικότητα 4.500mAh και θα υποστηρίζει 65W SuperVOOC γρήγορη φόρτιση και 33W VOOC Air ασύρματη φόρτιση.

Στο module του smartphone θα υπάρχουν τέσσερις κάμερες, δύο 50MP Sony IMX766, η μία θα είναι η κύρια και η άλλη ultra-wide, ένας τηλεφακός 13MP με δυνατότητα 2x οπτικού ζουμ, και ένας macro 3MP με δυνατότητα 25x ζουμ.

Επιπλέον, το Oppo Find X3 Pro θα διαθέτει ένα νέο NFC module με dual-body σχεδιασμό κεραίας που θα επιτρέπει τις ανέπαφες πληρωμές είτε ο χρήστης τοποθετεί το πάνω μέρος του smartphone πάνω στο τερματικό, είτε το κάτω.

Τέλος, το Find X3 Pro θα τρέχει out of the box το Android 11-based ColorOS 11 και θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις με κεραμική ή γυάλινη πλάτη.

Πηγή