Realme 5 και 5 Pro: Αποκαλύφθηκαν χαρακτηριστικά, σχεδιασμός και τιμή

Γενικά το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδες, ειδικά για τους οπαδούς του οικοσυστήματος Android. Όχι μόνο παρουσιάστηκαν εντυπωσιακές συσκευές, αλλά βλέπουμε και μικρές εταιρείες να κάνουμε μεγάλα βήματα. Η Realme ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα Realme 5 και 5 Pro, και χάρη σε μαζικά leaks και teasers μάθαμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά, λίγα πράγματα για τον σχεδιασμό, και την τιμή της απλής έκδοσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, τα δύο smartphone θα έχουν διαφορετικές κάμερες. Το Realme 5 Pro θα έχει 48MP κύρια, ενώ το μικρό θα διαθέτει μία 12MP. To πακέτο των τεσσάρων καμερών θα συμπληρώνουν μία ultra-wide, ένας super macro, και ένας αισθητήρας βάθους με λειτουργία πορτραίτου.

Στο σχεδιαστικό κομμάτι, με βάση τα βίντεο και τις εικόνες που μοιράζεται η εταιρεία με το κοινό στα social media, φαίνεται ότι τα Realme 5 θα έχουν waterdrop notch με μεγάλο chin. Επίσης, στο πίσω μέρος θα υπάρχουν οι τέσσερις κάμερες τοποθετημένες σε κάθετη διάταξη και συμβατικός αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Expand your perspective and see it all with the Ultra Wide Angle lens on #realme5series.

Get ready to #JoinTheReal5quad and watch the launch live at 12:30 PM, 20th August. #LeapToQuadCamera

Know more: https://t.co/IczXkhy4lB pic.twitter.com/VhsbMTnxIy

— realme (@realmemobiles) August 14, 2019