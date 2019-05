Samsung Galaxy S10 και S10+: Leak αποκαλύπτει ότι θα κυκλοφορήσουν σε ένα ακόμη χρώμα

Σύμφωνα με leak του Roland Quandt από το WinFuture.de τα Samsung Galaxy S10 και S10+ θα κυκλοφορήσουν σύντομα σε ένα νέο κόκκινο χρώμα. Το χρώμα θα λέγεται Cardinal Red και θα είναι σίγουρα διαθέσιμο σε αυτές τις συσκευές της Samsung. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε αν το Samsung Galaxy S10e θα κυκλοφορήσει σε αυτό το νέο χρώμα.

Όσον αφορά την ημερομηνία κυκλοφορίας, ο leaker είπε μόνο ότι θα κυκλοφορήσουν σύντομα, χωρίς να αναφερθεί καθόλου στις αγορές όπου θα είναι διαθέσιμο το Cardinal Red.

Samsung Galaxy S10 and S10+ in "Cardinal Red" coming soon.

