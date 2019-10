Samsung Galaxy S11: Θα έχουν Exynos 9830 / Snapdragon 865 και αναγνώριση προσώπου

Μπορεί η ημέρα της επίσημης αποκάλυψης των Samsung Galaxy S11 να αργεί, αλλά τα leaks έχουν αρχίσει εδώ και καιρό. Τα τελευταία νέα αφορούν τους επεξεργαστές που θα διαθέτουν τα smartphones και κάποια χαρακτηριστικά τους.

Οι φήμες και τα leaks θέλουν τα Samsung Galaxy S11 να έχουν folded περισκοπική κάμερα 108MP με 5x οπτικό ζουμ, ενσωματωμένο φασματογράφο, τριπλή selfie κάμερα, οθόνη με αναλογία 20:9 και να είναι εξοπλισμένα με τον Exynos 990.

Σύμφωνα με τον @MaxWinebach, από το XDA-Developers, τουλάχιστον η φήμη για τον επεξεργαστή ενδέχεται να μην ισχύει. Ο Max σκάλισε τον κώδικα του One UI 2.0 beta και εντόπισε μερικές ενδιαφέρουσες καταχωρήσεις.

Αρχικά, τα Samsung Galaxy S11 θα είναι εφοδιασμένα με τον Exynos 9830 ή τον Snapdragon 865. Ως συνήθως, τα επερχόμενα flagships θα κυκλοφορήσουν με τον επεξεργαστή της Qualcomm στην Ασία και στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης με το chipset της Samsung.

The Exynos 9830 exists. In the latest One UI 2.0 beta for the S10, Samsung added support for the Exynos 9830 along with the Snapdragon 865. These will, of course, be used in the S11. pic.twitter.com/v2Bio1Hggf

— Max Weinbach (@MaxWinebach) October 27, 2019