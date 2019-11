Samsung Galaxy S11: Θα έχουν έναν νέο τροποποιημένο αισθητήρα 108MP

Τα επόμενα flagships της νοτιοκορεάτικης κατασκευάστριας αναμένεται να είναι τα Samsung Galaxy S11 και περιμένουμε να κυκλοφορήσουν στις αρχές του 2020. Τα leaks για τα smartphones έχουν αρχίσει από νωρίς και ήδη έχει αναφερθεί ότι θα έχουν μια σειρά από εξέχουσες νέες τεχνολογίες και ανανεωμένο σχεδιασμό.

Οι φήμες και τα leaks θέλουν τα Samsung Galaxy S11 να έχουν folded περισκοπική κάμερα 108MP με 5x οπτικό ζουμ, ενσωματωμένο φασματογράφο, τριπλή selfie κάμερα, οθόνη με αναλογία 20:9, θα είναι εξοπλισμένα με τον Exynos 9830 ή τον Snapdragon 865, και θα υποστηρίζουν αναγνώριση προσώπου.

Σύμφωνα με τον γνωστό leakster/tipster Ice Universe, τα Samsung Galaxy S11 δεν θα έχουν τον ISOCELL Bright HMX 108MP που ανέπτυξε η Samsung μαζί με τη Xiaomi, και θα διαθέτουν τα επερχόμενα Mi CC9 Pro και Mi Note 10.

Αντιθέτως, τα νέα flagships της εταιρείας θα είναι εφοδιασμένα με έναν νέο αισθητήρα 108MP τον οποίο θα αναπτύξει η Samsung, είτε θα είναι κάποια τροποποιημένη έκδοση του ISOCELL Bright HMX.

The Galaxy S11 has a high probability of using a new 108MP sensor.

— Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2019