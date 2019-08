Τα νέα iPhone 11 θα ονομάζονται iPhone Pro;

Η Apple όπως μπορούμε να δούμε και από τις προηγούμενες κυκλοφορίες της, δεν έχει μείνει σταθερή στην ονομασία των smartphone. Αν γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω θα συνειδητοποιήσουμε ότι κυκλοφόρησε smartphone με σκέτο νούμερο βλέπε iPhone 4, 5, 6 και λοιπά και μερικές φορές αυτός ο αριθμός συνοδευόταν από το γνωστό S στο τέλος.

Το μοτίβο αυτό έμεινε σταθερό για μερικά χρόνια, μετά την κυκλοφορία του iPhone 7 όμως ακολούθησαν τα iPhone 8 και έπειτα μπήκε το X το οποίο προφερόταν ως “ten”. Πέρυσι, αποφάσισε πάλι να γυρίσει στο S μοτίβο και αποκάλυψε τα iPhone XS και XS Max.

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years.

— CoinX (@coiiiiiiiin) August 10, 2019