To TikTok και άλλες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στο πρόχειρο σας

Μία νέα λειτουργία του iOS 14, την οποία η Apple δεν είχε επισημάνει στη διάρκεια της WWDC, είναι η προειδοποίηση των χρηστών για όταν μία εφαρμογή έχει πρόσβαση στο πρόχειρο του χρήστη. Με τη beta του iOS 14 να κυκλοφορεί ήδη για τους προγραμματιστές, κάποιοι ανακάλυψαν κάτι αρκετά ανησυχητικό.

Οι χρήστες τις beta άρχισαν να παρατηρούν πως ένας ανησυχητικός αριθμός δημοφιλών εφαρμογών έχει πρόσβαση στο πρόχειρο των χρηστών. Ένας χρήστης του Twitter ανέβασε βίντεο για το πως το TikTok έκανε paste κάποια νέα σημείωση από το πρόχειρο σχεδόν σε κάθε πληκτρολόγηση εντός της εφαρμογής.

Επιπλέον, η ιστοσελίδα ArsTechnica δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει άλλες 32 εφαρμογές να παίρνουν δεδομένα από το πρόχειρο των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των AccuWeather, Aliexpress, VICE News, Google News και Google Chrome, με τους χρήστες να μη μπορούν να αντιδράσουν ή να παρέμβουν στην πρόσβαση.

Ήδη κάποιες εφαρμογές, όπως οι 10%Happier: Meditation και Hotel Tonight ενημέρωσαν πως θα σταματήσουν να έχουν πρόσβαση, σεβόμενοι την ιδιοτηκότητα των χρηστών. Παρακάτω θα βρείτε την πλήρη λίστα των εφαρμογών (μέχρι τώρα):

Ειδήσεις

ABC News — com.abcnews.ABCNews

Al Jazeera English — ajenglishiphone

CBC News — ca.cbc.CBCNews

CBS News — com.H443NM7F8H.CBSNews

CNBC — com.nbcuni.cnbc.cnbcrtipad

Fox News — com.foxnews.foxnews

News Break — com.particlenews.newsbreak

New York Times — com.nytimes.NYTimes

NPR — org.npr.nprnews

ntv Nachrichten — de.n-tv.n-tvmobil

Reuters — com.thomsonreuters.Reuters

Russia Today — com.rt.RTNewsEnglish

Stern Nachrichten — de.grunerundjahr.sternneu

The Economist — com.economist.lamarr

The Huffington Post — com.huffingtonpost.HuffingtonPost

The Wall Street Journal — com.dowjones.WSJ.ipad

Vice News — com.vice.news.VICE-News

Παιχνίδια

8 Ball Pool™ — com.miniclip.8ballpoolmult

AMAZE!!! — com.amaze.game

Bejeweled — com.ea.ios.bejeweledskies

Block Puzzle —Game.BlockPuzzle

Classic Bejeweled — com.popcap.ios.Bej3

Classic Bejeweled HD —com.popcap.ios.Bej3HD

FlipTheGun — com.playgendary.flipgun

Fruit Ninja — com.halfbrick.FruitNinjaLite

Golfmasters — com.playgendary.sportmasterstwo

Letter Soup — com.candywriter.apollo7

Love Nikki — com.elex.nikki

My Emma — com.crazylabs.myemma

Plants vs. Zombies™ Heroes — com.ea.ios.pvzheroes

Pooking – Billiards City — com.pool.club.billiards.city

PUBG Mobile — com.tencent.ig

Tomb of the Mask — com.happymagenta.fromcore

Tomb of the Mask: Color — com.happymagenta.totm2

Total Party Kill — com.adventureislands.totalpartykill

Watermarbling — com.hydro.dipping

Κοινωνικά Δίκτυα

TikTok — com.zhiliaoapp.musically

ToTalk — totalk.gofeiyu.com

Tok — com.SimpleDate.Tok

Truecaller — com.truesoftware.TrueCallerOther

Viber — com.viber

Weibo — com.sina.weibo

Zoosk — com.zoosk.Zoosk

Άλλα

10% Happier: Meditation —com.changecollective.tenpercenthappier

5-0 Radio Police Scanner — com.smartestapple.50radiofree

Accuweather — com.yourcompany.TestWithCustomTabs

AliExpress Shopping App — com.alibaba.iAliexpress

Bed Bath & Beyond — com.digby.bedbathbeyond

Dazn — com.dazn.theApp

Hotels.com — com.hotels.HotelsNearMe

Hotel Tonight — com.hoteltonight.prod

Overstock — com.overstock.app

Pigment – Adult Coloring Book — com.pixite.pigment

Recolor Coloring Book to Color — com.sumoing.ReColor

Sky Ticket — de.sky.skyonline

The Weather Network — com.theweathernetwork.weathereyeiphone

Πηγή