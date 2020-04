The Last of Us Part II: Παγώνουν οι προπαραγγελίες από το PlayStation Store

Η Sony, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση για την καθυστέρηση της κυκλοφορίας του The Last of Us Part II, δεν είχε δώσει πληροφορίες για μια νέα ημερομηνία κυκλοφορίας καθώς ο λόγος της αναβολής είναι η πανδημία του κορονοϊού.

Πλέον όπως διαπιστώθηκε ο Ιαπωνικός κολοσσός το αφαίρεσε ολοκληρωτικά από το PlayStation Store. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα προ-παραγγελίας του αναμενόμενου τίτλου της Naughty Dog. Η ίδια η εταιρία έβγαλε ανακοίνωση ότι όσοι έχουν προβεί ήδη στην προ-παραγγελία του τίτλου, θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν πίσω τα χρήματά τους. Η διαδικασία είναι αυτόματη και δε χρειάζεται να προβείτε σε κάποια επιπλέον ενέργεια αν είχατε κάνει προπαραγγελία από το PS Store.

Τέλος, το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου 2020 και δεν υπάρχουν ακόμα νέες πληροφορίες για το πότε θα γίνει η επίσημη κυκλοφορία του The Last of Us Part II.

Πηγή