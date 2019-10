Google Pixel 4: Αυτός είναι ο λόγος που δεν γράφουν βίντεο 4K 60fps

Παρά το ότι η Google πρόσθεσε νέες λειτουργίες στην κάμερα των Pixel 4, υπάρχουν ακόμη πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν τα νέα flagships της εταιρείας. Για παράδειγμα, τα Google Pixel 4 δεν έχουν κάμερα ευρείας γωνίας, αυτόματη εστίαση στη selfie και πραγματοποιούν εγγραφή βίντεο 4K στα 30fps.

Η Google διευκρίνισε μέσω Twitter γιατί εξακολουθεί να περιορίζει την εγγραφή βίντεο 4K στα 30fps. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι περισσότεροι χρήστες τραβάνε βίντεο 1080p. Γι’ αυτό, επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας των βίντεο αυτής της ανάλυσης, παρά να ασχοληθεί με την εγγραφή 4K/60fps η οποία δημιουργεί ογκώδη αρχεία.

Hi, Pixel 4 supports 4k video recording on the rear camera at 30fps. We find that the majority of users stick with 1080p, so we focus our energy on improving our quality in this mode, versus enabling a 4k 60fps mode that could use up to half a gigabyte of storage every minute.

