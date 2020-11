Η Microsoft συγχαίρει τη Sony για το λανσάρισμα του PlayStation 5

Παρά την “κόντρα” των gamers, η ομάδα του Xbox συγχαίρει τη Sony για το εξαιρετικό λανσάρισμα του next-gen PlayStation 5. Η κίνηση έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού του Xbox στο Twitter, όπου έγινε Retweet το post που είχε κάνει η ομάδα του Xbox στο λανσάρισμα του PlayStation 4, δηλαδή το 2013.

Στο Tweet η ομάδα σημείωσε πως είναι τιμή τους να “παίζουν” μαζί με το PlayStation σε κάθε γενιά, καθώς αυτή θα είναι η τέταρτη γενιά κονσόλων που θα βρει τις δύο εταιρείες “αντίπαλους”. Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, μπορεί όντως στο μυαλό μας να είναι αντίπαλοι και ακόμα τα console wars να υφίστανται, όμως μεταξύ τους οι δύο εταιρείες έχουν συγχαίρει η μία την άλλη για πολλά πράγματα στο παρελθόν.

Generation after generation, it's a pleasure to game alongside you. Happy launch day @PlayStation https://t.co/715L30KiwL

— Xbox (@Xbox) November 12, 2020