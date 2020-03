Sony Xperia 1 II: Βελτιώσεις στην κάμερα με το πρώτο update

Πρόσφατα, η γιαπωνέζικη κατασκευάστρια αποκάλυψε το νέο της flagship που έχει το παράξενο όνομα Sony Xperia 1 II. Με βάση τα χαρακτηριστικά του, πρόκειται για μία αναβαθμισμένη έκδοση του περσινού flagship της εταιρείας.

Το Xperia 1 II διαθέτει στο module του τριπλή κάμερα 12MP από τη ZEISS και έναν αισθητήρα 3D ToF. Σύμφωνα με αναφορές, η κατασκευάστρια εργάζεται διαρκώς και προσθέτει νέα χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να κάνει το module του flagship smartphone ακόμα πιο ισχυρό.

Βελτιώσεις στην κάμερα πριν καν κυκλοφορήσει

Φαίνεται, ότι οι αναφορές επιβεβαιώνονται με το πρώτο update για το Xperia 1 II. Αρχικά, η ενημέρωση θα προσθέσει το eye autofocus το οποίο εξασφαλίζει ότι η κάμερα έχει πάντα ως επίκεντρο τα μάτια του ατόμου που βρίσκεται απέναντι από τον φακό.

Επιπλέον, με το πρώτο update, το Sony Xperia 1 II θα μπορεί να καταγράφει slow-motion βίντεο 1080p στα 120fps και βίντεο 4K τα 60fps. Τέλος, η ενημέρωση βελτιώνει αρκετά το Night Mode.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν το update θα είναι εγκατεστημένο στο Xperia 1 II out of the box. Ωστόσο, από τη στιγμή που αναφερόμαστε στο πρώτο update, κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσει μία ενημέρωση τύπου 0 day.

