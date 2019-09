Google Maps: Ξεκίνησαν οι δοκιμές του incognito mode και του eye free

Το Google Maps έχει πάρει αρκετές σημαντικές αναβαθμίσεις κατά τη διάρκεια του 2019 αλλά σύμφωνα με το Android Police και το XDA Developers η εταιρεία ετοιμάζει δύο ακόμη σημαντικές προσθήκες στην υπηρεσία.

Αρχικά, όπως είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν, η εταιρεία δοκιμάζει τη λειτουργία incognito για το Google Maps, στην οποία δεν θα καταγράφεται το ιστορικό περιήγησης μας, δεν θα ενημερώνεται το ιστορικό τοποθεσιών μας, ούτε θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μας για να εξατομικευτει η εμπειρία μας στην υπηρεσία.

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn

— Google (@Google) May 7, 2019