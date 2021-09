iOS 15: Πότε έρχεται Ελλάδα και ποιες συσκευές θα το πάρουν;

Δευτέρα, 20/09/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Από σήμερα το βράδυ αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του iOS 15 σε όλες τις συμβατές συσκευές της Apple στη χώρα μας. Στις περισσότερες περιοχές του κόσμου, η ημερομηνία διάθεσης του iOS 15 είναι η 20η Σεπτεμβρίου.

Το νέο λειτουργικό σύστημα της Apple, το iOS 15, ξεκινά να γίνεται σταδιακά διαθέσιμο σε όλες τις συμβατές συσκευές, μαζί με το αντίστοιχα αναβαθμισμένο λειτουργικό σύστημα για το iPad (iPadOS 15), για το Apple Watch (watchOS 8) και για το Apple TV (tvOS 15).

Το iOS 15 θα μπορούν να το πάρουν οι ακόλουθες συσκευές: iPhone 12 και 12 mini, iPhone 12 Pro και 12 Pro Max, ‌iPhone SE‌ (2020), iPhone 11, ‌iPhone 11‌ Pro και 11 Pro Max, ‌iPhone‌ XS και XS Max, iPhone XR, ‌iPhone‌ X, ‌iPhone‌ 8 και 8 Plus, ‌iPhone‌ 7 και 7 Plus, ‌iPhone‌ 6s και 6s Plus, ‌iPhone SE‌ (2016) και τέλος το iPod touch (7ης γενιάς).

To iPadOS 15 προορίζεται για τα ακόλουθα μοντέλα της Apple: όλα τα iPad Pro, iPad (5ης γενιάς και νεότερα), iPad mini (4ης γενιάς και νεότερα), iPad Air (3ης γενιάς και νεότερα), ‌iPad Air‌ 2. Το watchOS 8 θα μπορεί να μπει στα Apple Watch Series 3, Series 4, Series 5, Series 6 και το Apple Watch SE, ενώ το tvOS 15 θα τρέχει στο Apple TV 4K (πρώτης και δεύτερης γενιάς) και το ‌Apple TV‌ HD.