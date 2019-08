Super Summer Sales σε λογισμικό μόνο στο G2DEAL!

Τα Windows 10 Windows 10 Pro/Home, τα Office 2019 και Office 2016 είναι τα απαραίτητα εργαλεία όταν ετοιμάζεσαι να στήσεις ένα νέο υπολογιστή ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις αυτόν που ήδη έχεις. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις λογισιμικό με μεγάλη έκπτωση και ακόμα μεγαλύτερη αν επιλέξεις την πλατφόρμα UCreditPro στο check out!

Το ηλεκτρονικό κατάστημα G2DEAL

Το G2DEAL.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο ειδικεύεται στην πώληση κλειδιών για αυθεντικό λογισμικό όπως Microsoft Windows 10 Pro/Home, Microsoft Office 2019/2016 Software Suites, Xbox One Games, PC Games (όπως PUBG, the TOTAL WAR SAGA, etc.), Anti-Virus Software (όπως McAfee και ESET) και διάφορα άλλα.

Super Summer Sale

Το ηλεκτρονικό κατάστημα G2DEAL προσφέρει τώρα πολύ χαμηλές τιμές σε λογισμικό της Microsoft μέσα από την καμπάνια Super Summer Sale. Για τις ανάγκες αυτού του άρθρου επιλέξαμε προτάσεις που περιλαμβάνονται στην καμπάνια Summer Sale και συγκεκριμένα τα Windows 10 Pro/Home, Office 2019, Office 2016 και κάποια Windows 10 + Office bundle packs.

Special εκπτώσεις & εκπτωτικά κουπόνια

Με το special εκπτωτικό κουπόνι AG2DTB20 μπορείτε να αποκτήσετε επιπλέον έκπτωση 20% στις ήδη χαμηλές τιμές του G2DEAL.com ενώ θα έχετε και ακόμα ένα 5% εφόσον επιλέξετε την πλατφόρμα UCreditPro στο check out! Ακολουθούν κάποιες προτάσεις ενδεικτικά:

WINDOWS 10 PRO PROFESSIONAL CD-KEY (32/64 BIT) με 8.8€

Windows 10 Pro Professional CD-KEY (32/64 Bit) (2 PC) με 16.49€

MICROSOFT OFFICE 2016 PRO PROFESSIONAL PLUS CD-KEY (1 PC) με 22.78€

WINDOWS 10 PRO + OFFICE 2016 PRO –BUNDLE με 26.71€

Windows 10 Home OEM CD-KEY (32/64 Bit) με 8.04€

Επιπλέον στο G2DEAL θα βρείτε και πακέτα Windows 10 μαζί με την σουίτα γραφείου Office 2019 τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε με έκπτωση 30% χρησιμοποιώντας και πάλι το κουπόνι AG2DTB30 ενώ και σε αυτή την περίπτωση θα έχετε ένα επιπλέον 5% αν επιλέξετε την πλατφόρμα UCreditPro στο check out!

MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS CD-KEY (1PC) με 39.37€

WINDOWS 10 PRO + OFFICE 2019 PRO – BUNDLE με 42.65€

Πως να παραγγείλετε από το G2DEAL.com

Η διαδικασία για να προμηθευτείτε λογισμικό από το G2DEAL.com, είναι πολύ απλή. Πάμε να δούμε βήμα προς βήμα πως μπορείτε για παράδειγμα να αποκτήσετε το λογισμικό Windows 10 Pro.

Επιλέγετε “Add to cart” (Προσθήκη στο καλάθι) και μετά “Continue” (Συνέχεια). Σε αυτό το σημείο μπορείτε να πλοηγηθείτε σε άλλες σελίδες του G2DEAL.com και να προσθέσετε επιπλέον λογισμικό ή να προχωρήσετε στο checkout επιλέγοντας “Proceed to Checkout”. Πριν από αυτό το βήμα θυμηθείτε να προσθέσετε το κουπόνι AG2DTB20 πατώντας “Apply” για να πάρετε την επιπλέον έκπτωση.

Στο επόμενο βήμα μπορείτε να προχωρήσετε κάνοντας εγγραφή ως νέος χρήστης ή να προχωρήσετε σαν Guest προσθέτοντας απλά το email σας. Σιγουρευτείτε ότι έχετε βάλει σωστά το email σας γιατι εκεί θα λάβετε τα κλεδιά για το λογισμικό που προμηθευτήκατε.

Πλησιάζοντας προς το τέλος θα πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής. Αν επιλέξετε την πλατφόρμα UCreditPro θα αποκήσετε αυτόματα ακόμα 5% έκπτωση στην τελική τιμή. Πάντα βέβαια υπάρχει και η κλασσική επιλογή με πληρωμή μέσω PayPal (χωρίς όμως την έξτρα έκπτωση) και με πιστωτική κάρτα VISA ή Mastercard. Αυτό ήταν, μετά από λίγη ώρα θα λάβετε στο email σας τα κλειδιά για το λογισμικό που επιλέξατε.

Windows 10 Pro/Home Προσφορές

Το ηλεκτρονικό κατάστημα G2DEAL.com προσφέρει διάφορα πακέτα bundles με την έκδοση Windows 10 Pro και Windows 10 Home. Φυσικά υπάρχουν και οι εκδόσεις για εγκατάσταση σε δυο διαφορετικούς υπολογιστές όπως WINDOWS 10 PRO PROFESSIONAL CD-KEY (32/64 BIT) (2 PC) (με 16.49€).

Άλλη μια ενδιαφέρουσα επιλογή είναι το OFFICE 2016 PRO PROFESSIONAL PLUS CD-KEY (1 PC) (με 22.78€) χρησιμοποιώντας το κουπόνι “AG2DTB20“. Ακόμα ένα ενδιαφέρον πακέτο είναι το WINDOWS 10 PRO + OFFICE 2016 PRO – BUNDLE Pack (με 26.71€).

Για τις επιλογές σε λογισμικό Office 2019 Products μπορείτε να έχετε έκπτωση 30% χρησιμοποιώντας το κουπόνι “AG2DTB30” ενώ αν επιλέξετε ως μέθοδο πληρωμής την πλατφόρμα UCreditPro θα έχετε ένα επιπλέον 5% σε έκπτωση. Ακολουθούν δύο παραδείγματα:

• MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS CD-KEY (1PC) με 39.37€

• WINDOWS 10 PRO + OFFICE 2019 PRO – BUNDLE με 42.65€

Το ηλεκτρονικό κατάστημα G2DEAL.com έχει τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσα από το email G2deal@outlook.com κάθε μέρα, όλες τις μέρες. Οι παραπάνω προσφορές είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα.