5 δωρεάν παιχνίδια racing για γκάζια σε Android και iOS

Η ομάδα του Techblog σας προτείνει 5 δωρεάν κορυφαία racing παιχνίδια για γκάζια στο Android και iOS smartphone σας. Με την καραντίνα να συνεχίζει κανονικά, αλλά και τις νέες κονσόλες PlayStation 5 και Xbox Series X να μην υπάρχουν, πολλοί αναγκάζονται ή επιλέγουν το smartphone της για να παίξουν παιχνίδια, με τα racing να είναι μία αρκετά διασκεδαστική κατηγορία που προτιμούν αρκετοί. Πάμε να δούμε τις δικές μας επιλογές.

Real Racing 3

Android, iOS

Όσα χρόνια και να περάσουν, το Real Racing 3 παραμένει ένα από τα κορυφαία racing παιχνίδια σε smartphones. Ναι, είναι αρκετά μεγάλο και θέλει ώρα για να κατέβει, όμως ειδικά όσοι έχετε flagship θα απολαύσετε τα γραφικά και τον ρεαλισμό. 40 πίστες, πάνω από 250 αυτοκίνητα και άδεια για τη χρήση Formula 1, σίγουρα θα βρείτε κάτι για να λιώσετε κάθε φορά που το ανοίγετε.

Need for Speed No Limits

Android, iOS

Ένα ακόμη παιχνίδι της EA, αυτή τη φορά λίγο πιο “τρελό”. Σε αντίθεση με την πραγματική racing εμπειρία που θέλει να προσφέρει το Real Racing 3, το Need for Speed No Limits περιλαμβάνει το gameplay που αγαπήσαμε στη σειρά NFS. Τρελές ταχύτητες, takedowns, μεγάλη γκάμα επιλογών στο customization. Η ιστορία του παιχνιδιού υπάρχει απλά για να υπάρχει, όμως σίγουρα θα διασκεδάσετε το gameplay, ειδικά αν είστε φίλος της σειράς.

Asphalt 9: Legends

Android, iOS

Άλλη μία σειρά που όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται όλο και καλύτερη. Αν το NFS No Limits σας φαίνεται “προσγειωμένο”, το Asphalt 9: Legends προσφέρει την πιο over the top εμπειρία racing που έχετε δει ποτέ σε παιχνίδι. Τα γραφικά του απλά υπέροχα, τα 60 αυτοκίνητα που προσφέρει είναι για όλα τα γούστα και κυρίως το πιο εθιστικό και fun arcade racing που υπάρχει στην κατηγορία.

Assoluto Racing

Android, iOS

Ένα από τα πιο διασκεδαστικά δωρεάν racing παιχνίδια που παράλληλα προσφέρει αυθεντική εμπειρία είναι το Assoluto Racing. Ο τίτλος χρησιμοποιεί από της καλύτερες μηχανές physics που έχουμε δει σε smartphone, ενώ δίνει την επιλογή στους παίκτες να διαλέξουν για ποια ακριβώς συνθήκη θέλουν να φτιάξουν το αυτοκίνητο τους. Μία ικανοποιητική ποικιλία από αυτοκίνητα των McLaren, Toyota, Nissan, Mercedes και BMW παρέχεται, ενώ παράλληλα προσφέρει καταπληκτικά γραφικά.

Gear.Club – True Racing

Android, iOS

Αδρεναλίνη, ρεαλισμός, φανταστικά γραφικά. Αυτές οι λέξεις θα μπορούσαν να είναι η περιγραφή του Gear.Club – True Racing, όμως πραγματικά το παιχνίδι αξίζει την προσοχή κάθε φίλου των racing παιχνιδιών. Ρυθμίσεις για τα πάντα, online multiplayer, upgrade των αυτοκινήτων και ωραίος τρόπος επιλογής των αγώνων, αλλά και flash events που σας καλούν συνέχεια να παίξετε λίγο ακόμα. Όσοι έχετε δυνατό smartphone, δώστε του μία ευκαιρία.

Αυτές ήταν οι δικές μας επιλογές για 5 δωρεάν racing παιχνίδια σε Android και iOS. Πείτε μας στα σχόλια αν μας ξέφυγε κάποιο διαμαντάκι ή αν λιώνετε σε ένα από τα παραπάνω παιχνίδια.