Xbox Game Pass: Fallout 76 και Soulcalibur 6 προστίθενται στην υπηρεσία τον Ιούλιο

Το Xbox Game Pass, η συνδρομητική gaming υπηρεσία της Microsoft για Xbox One και PC, κάθε μήνα προσθέτει νέους τίτλους, ενώ μερικοί που βρίσκονται στη λίστα των περίπου 100 διαθέσιμων παιχνιδιών αφαιρούνται. Αυτό το μήνα, η λίστα εμπλουτίζεται με δυνατά ονόματα, ενώ κάποιοι αγαπημένοι τίτλοι φεύγουν.

Στις προσθήκες, αυτό το μήνα οι συνδρομητές θα δουν ήδη στη λίστα των διαθέσιμων τίτλων τα Fallout 76 και CrossCode, με το πρώτο να είναι διαθέσιμο και στις κονσόλες και στο PC ενώ το δεύτερο μόνο στους κατόχους του Xbox One. Στις 9 Ιουλίου θα προστεθούν δύο ακόμα τίτλοι, το Soulcalibur 6 για Xbox One και το Out of the Park Baseball 21 για το PC.

Όμως, ήρθε η ώρα να πούμε και αντίο σε κάποιους τίτλους. Από τις 15 Ιουλίου δε θα είναι πλέον διαθέσιμα τα Blazing Chrome, Dead Rising 4, Metal Gear Solid 5 για Xbox One και PC και τα Timespinner, Unavowed και Undertale για PC. Όσοι θέλετε να παίξετε κάποιο από τα παραπάνω, δεν έχετε παρά να το κατεβάσετε πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία, αν βέβαια είστε συνδρομητές του Xbox Game Pass.

