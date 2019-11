Tesla Cybertruck: Με δυνατότητα φόρτισης μέσω solar panel

Εχθές, η Tesla παρουσίασε το Cybertruck στην Καλιφόρνια, με αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα, ωστόσο ο Elon Musk στην παρουσίαση του αυτοκινήτου μάλλον ξέχασε να αναφέρει ότι θα δίνεται δυνατότητα φόρτισης με την χρήση ηλιακής οροφής.

Will be an option to add solar power that generates 15 miles per day, possibly more. Would love this to be self-powered. Adding fold out solar wings would generate 30 to 40 miles per day. Avg miles per day in US is 30.

— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019