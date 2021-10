Facebook: Zuckerberg και Boz παίζουν με πρωτότυπο VR headset

Παρασκευή, 15/10/2021 · Αντώνης Γιαγδζόγλου

Ο ιδρυτής του Facebook, Mark Zuckerberg, και ο επικεφαλής της εικονικής πραγματικότητας του Facebook και ο μελλοντικός CTO Andrew Bosworth (ή “Boz”) παίζουν με νέο VR (ή AR) headset εβδομάδες πριν το συνέδριο της εταιρείας.

Τα δύο μεγαλοστελέχη έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες τους όπου φορούν πρωτότυπα headsets και φέρνουν στο μυαλό τις δηλώσεις Zuckerberg περί μελλοντικής μετάβασης του Facebook στο metaverse.

Αν και το headset του Zuckerberg μοιάζει με το Oculus που κυκλοφόρησε πέρυσι το Facebook, εκείνος το προσδιορίζει ως “ανάλυση αμφιβληστροειδούς”, δανειζόμενος τη φράση της Apple για οθόνες με τόσο μεγάλη πυκνότητα pixel που δεν μπορεί κανείς να διακρίνει μεμονωμένα σημεία σε κανονική απόσταση λειτουργίας.

Proud of the research Michael Abrash's team is working on at FRL-R Redmond—excited to get an early look at some of the technologies that will underpin the metaverse (we work on several prototype headsets to prove out concepts, this is one of them. Kind of. It's a long story.) pic.twitter.com/Yi9xjy5HmG

— Boz (@boztank) October 13, 2021