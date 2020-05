PlayStation 5 DualSense: Διέρρευσε η τιμή του χειριστηρίου

Η Sony δήλωσε στην πιο πρόσφατη οικονομική της αναφορά ότι το PlayStation 5 θα κυκλοφορήσει εγκαίρως την περίοδο των εορτών, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Από τα λίγα πράγματα που έχουμε δει επίσημα για την κονσόλα είναι το DualSense. Μέσω ενός tweet, διαρροή ισχυρίζεται ότι γνωρίζει την τιμή του ολοκαίνουργιου χειριστηρίου του PlayStation 5.

Η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει πόσο θα κοστίζει το DualSense, αλλά ένας χρήστης στο Twitter με την ονομασία IronManPS5, ο οποίος στο παρελθόν έχει δώσει στη δημοσιότητα και άλλες διαρροές, ισχυρίζεται ότι γνωρίζει την τιμή του χειριστηρίου. Επίσης αναφέρει ότι η συσκευασία του PlayStation 5 θα περιέχει μόνο ένα DualSense.

DualSense will be sold separately on November 20, 2020 and will be available in North America, Canada, Europe and the United Kingdom at a recommended retail price (RRP) of US$59.99, CAN$59.99, €59.99 and £54.99 pic.twitter.com/7OaDSgWZaV

— Iron Man (@IronManPS5) May 13, 2020