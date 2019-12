Instagram: Προσθέτει ετικέτες στα fake news και κρύβει τις δημοσιεύσεις

Η Facebook καταβάλει κάθε προσπάθεια να πατάξει τα fake news, τουλάχιστον όσον αφορά την κοινοποίηση τους στα δικά της social media. Στα πλαίσια των προσπαθειών της, η εταιρεία διέθεσε ένα εργαλείο το οποίο εντοπίζει και προσθέτει ετικέτες στα fake news που δημοσιεύονται στο Instagram.

Πώς λειτουργεί το εργαλείο των fake news

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι εφαρμογές του Instagram και του Facebook είναι σε θέση να ελέγχουν αυτόματα αν στις δημοσιεύσεις των χρηστών υπάρχουν ψευδής αναφορές. Εν μέρη, ο έλεγχος θα πραγματοποιείτε με σύγκριση πληροφοριών που συλλέγει το εργαλείο από διάφορες πηγές, ώστε να μπορεί να ελέγχει αν η είδηση είναι πραγματική.

Σε περίπτωση που το εργαλείο εντοπίσει fake news προσθέτει σε αυτά την ετικέτα “False Information“, μαζί με το κουμπί “See Why”. Το πάτημα του κουμπιού προβάλει τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί fake news και δίνει συνδέσμους οι οποίοι επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της πλατφόρμας.

Στη δημοσίευση υπάρχει το κουμπί “See Post” το οποίο μπορεί να πατήσει ο χρήστης και να δει το περιεχόμενο της. Ωστόσο, κάτω από την εικόνα ή το βίντεο θα υπάρχει το κείμενο “See why fact-checkers say this is false“. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει την ετικέτα και να δει πάλι τις παραπάνω πληροφορίες.

Τι αποτελέσματα προσφέρει

Η εταιρεία αναφέρει ότι θα αφαιρεί από το Explore και τα hashtag χρήστες οι οποίοι γίνονται συχνά flag επειδή δημοσιεύουν fake news. Στόχος του Instagram και της Facebook είναι η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Αν όντως τα εργαλεία που δημιουργούν λειτουργούν σωστά, τότε σίγουρα θα βοηθήσουν στη μείωση της διάδοσης των ψευδών ειδήσεων.

