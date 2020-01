Κάμερες αναγνώρισης προσώπου στους δρόμους του Λονδίνου έβαλε η αστυνομία

Η Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία του Λονδίνου έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου σε πραγματικό χρόνο (LFR). Σε κομβικά σημεία της πόλης έχουν τοποθετηθεί κάμερες αναγνώρισης προσώπου οι οποίες θα σαρώνουν τα πρόσωπα των περαστικών. Εάν εντοπίσουν κάποιον καταζητούμενο θα ειδοποιήσουν άμεσα τους αξιωματικούς της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το Met, αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση σοβαρών μορφών εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρού επιπέδου βίας, τις εγκληματικές ενέργειες με χρήση όπλου ή μαχαιριού και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Με τη βοήθεια αυτού του συστήματος, η αστυνομία θα είναι σε θέση να προστατεύσει τα θύματα ή τους ευάλωτους πολίτες.

Σε ένα tweet που δημοσίευσε το Met, διαβεβαίωσε το κοινό ότι όλες οι εικόνες που έχουν ληφθεί και δεν είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό κάποιου καταζητούμενου ή εν ενεργεία εγκλήματος, διαγράφονται αμέσως.

Επίσης, σημείωσε ότι εναπόκειται στην κρίση των αξιωματικών αν θα δράσουν ή όχι, όταν λάβουν κάποια ειδοποίηση από τις κάμερες αναγνώρισης προσώπου. Τέλος, σημείωσε ότι το σύστημα είναι πλήρως αυτόνομο και δεν συνδέεται με άλλες πλατφόρμες απεικόνισης, όπως CCTV ή bodycams.

LIVE FACIAL RECOGNITION | We are using the latest technology to tackle crime and keep Londoners safe.

Live Facial Recognition will assist us locate and identify those wanted by police for violent offences and serious crimes.

👉 https://t.co/ZhhNeJPHT5 pic.twitter.com/0IWaCZOzln

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 24, 2020