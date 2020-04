Πώς λειτουργεί το νέο εργαλείο ενημέρωσης για τον κορωνοϊού των Apple και Google

Η Google και η Apple ανακοίνωσαν μία νέα πλατφόρμα παρακολούθησης του κορονωϊού βασισμένη σε Bluetooth, η οποία μπορεί να ειδοποιεί τους χρήστες για το εάν έχουν εκτεθεί στον ιό.

Οι δύο εταιρείες χρησιμοποιούν τα σήματα Bluetooth LE για να παρακολουθούν τις συναντήσεις των ανθρώπων. Όταν δύο άτομα πλησιάσουν ο ένας τον άλλο τα τηλέφωνα τους ανταλλάσσουν ένα κλειδί αναγνώρισης και καταγράφεται ότι τα δύο πρόσωπα είχαν κοντινή επαφή. Σε περίπτωση που ο ένας εκ των δύο αναγνωριστεί με κορωνοϊό, και ενημερώσει σχετικά την εφαρμογή, τότε ο άλλος θα λάβει ειδοποίηση ώστε να πάει να υποβληθεί στο σχετικό τεστ ή να μπει σε καραντίνα.

Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο φάσεις

Σε πρώτη φάση, οι δύο εταιρείες θα κυκλοφορήσουν ένα API στα μέσα Μαΐου, το οποίο θα είναι κατάλληλο τόσο για Android όσο και iOS εφαρμογές, και θα χρησιμοποιηθεί σε επίσημες εφαρμογές που έχει πιστοποιήσει ο WHO.

Οπότε, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα των Apple και Google θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες εφαρμογές, οι οποίες φαίνεται ότι θα είναι διαλειτουργικές. Δηλαδή, θα επικοινωνούν η μία τα δεδομένα της στην άλλη, και παράλληλα στην πλατφόρμα των εταιρειών.

Ενσωμάτωση στο λειτουργικό σύστημα, σε δεύτερη φάση

Πέρα από το API, και εφόσον η πρώτη φάση στεφθεί με επιτυχία, η Google και Apple θέλουν να ενσωματώσουν τη συγκεκριμένη λειτουργία παρακολούθησης στα λειτουργικά τους συστήματα, Android και iOS. Αν και δεν έχουν ξεκαθαρίσει πώς θα υλοποιήσουν κάτι τέτοιο, φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιος διακόπτης που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει αν θέλει ή όχι να ανταλλάσσει τα κλειδιά αναγνώρισης.

Από εκεί και πέρα η λειτουργία θα παραμένει η ίδια, χωρίς όμως τη συμμετοχή τρίτης εφαρμογής. Άρα, η πλατφόρμα των εταιρειών θα σημειώνει τις επαφές που έχει ο χρήστης και σε περίπτωση που κάποιος με τον οποίο συναντήθηκε δηλώσει θετικός στον κορωνοϊό θα λαμβάνει στο smartphone του σχετική ειδοποίηση.

Ερωτήματα για την ασφάλεια και ασυμβατότητες

Δεν είναι βέβαιο το πώς λειτουργεί όλο αυτό και τι ακριβώς θα γίνονται τα δεδομένα που παίρνουν οι εταιρείες. Επίσης, δεν είναι γνωστό αν οι αρχές θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Τέλος, θα πρέπει οι βάσεις που φιλοξενούν αυτά τα στοιχεία να έχουν αυξημένη ασφάλεια, για αποτροπή κακόβουλων επιθέσεων και εκμετάλλευσης των δεδομένων.

Πέραν των παραπάνω, το σύστημα θα ελέγχει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα τις λίστες που δημιουργεί και θα προβάλει ένα μήνυμα της μορφής “You have recently been exposed to someone who has tested positive for COVID-19” αν και εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Το μήνυμα αυτό θα παρέχεται από τις υγειονομικές αρχές που συμμετέχουν στην πλατφόρμα.

Για να μπορούν οι αρχές να επικοινωνούν με τους χρήστες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας. Όλα αυτά θολώνουν ακόμα περισσότερο το τοπίο. Οπότε, μέχρι να ανακοινώσουν περισσότερα οι εταιρείες δεν θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κατά πόσο και ποιοι θα εμπλέκονται σε όλο αυτό.

Όσον αφορά τη συμβατότητα, εφόσον όλο αυτό βασίζεται στο Bluetooth LE, όσα smartphones δεν έχουν BT LE δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το API των Apple και Google. Επίσης, η υποστήριξη του BT LE προστέθηκε στο iOS το 2011 και στο Android το 2012. Οπότε, τα παλαιότερα smartphones δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα που δημιούργησαν οι δύο εταιρείες.

Η λειτουργία και δράση της πλατφόρμας

Σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί και δηλώσει θετικός στον κορονωϊό, το σύστημα θα πρέπει να φορτώσει τα κλειδιά των τελευταίων 14 ημερών, να πιστοποιήσει τα τηλέφωνα των προσώπων με τα οποία συνδέονται τα κλειδιά, και έπειτα στα στείλει αυτόματα τη σχετική ειδοποίηση.

Σε όλο αυτό όμως υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα, θα πρέπει οι εφαρμογές να είναι σε θέση να πιστοποιούν ότι όντως όποιος δηλώνει ότι έχει μολυνθεί είναι μολυσμένος. Προς το παρόν, αυτά τα στοιχεία τα έχουν στα χέρια τους μόνο οι αρμόδιοι οργανισμοί. Επίσης, ακόμα και αν οι Google και Apple αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, παρουσιάζουν το όλο σύστημα ως ανώνυμο. Οπότε, η πλατφόρμα τους δεν θα μπορεί να πιστοποιεί τα κρούσματα.

Πρόκειται για ένα μεγάλο ζήτηση το οποίο προς το παρόν δεν έχει λάβει σαφή απάντηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κοινή χρήση των κλειδιών γίνεται εθελοντικά. Στην περίπτωση των εφαρμογών πρέπει να τις εγκαταστήσει ο χρήστης και να παρέχει άδειες, ενώ στο σενάριο της ενσωμάτωσης στο λειτουργικό θα πρέπει να ενεργοποιεί κάποια ρύθμιση παρέχοντας την άδεια στις εταιρείες να τον παρακολουθούν.