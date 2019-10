Google Pixel 4: Με την κυκλοφορία τους σταματά η πώληση των Pixel 3

Αύριο θα γίνει το Made by Google event στο οποίο αναμένουμε να δούμε τα νέα Google Pixel 4 και μερικές ακόμη συσκευές. Μία ημέρα πριν την επίσημη παρουσίαση των νέων της smartphones μαθαίνουμε ότι η εταιρεία θα σταματήσει την πώληση των Google Pixel 3 και 3 XL.

Ο γνωστός tipster του Twitter, Ishan Agarwal, είπε ότι μόλις η Google παρουσιάσει και κάνει διαθέσιμα τα Google Pixel 4, θα αφαιρέσει από την ιστοσελίδα της τα Google Pixel 3 και 3 XL.

