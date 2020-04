OnePlus 8 Pro: Πρώτα δείγματα φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Η OnePlus μπορεί να έχει ανέβει στις προτιμήσεις των καταναλωτών για πολλούς λόγους, από επιδόσεις μέχρι τιμές, αλλά σίγουρα ένας από αυτούς δεν ήταν οι φωτογραφικές ικανότητες των συσκευών της.

Φαίνεται πως το επερχόμενο OnePlus 8 Pro έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα για την εταιρεία, όχι μόνο με προσθήκες όπως ασύρματη φόρτιση και IP rating, αλλά και με πολύ ικανές κάμερες. Το πρώτο, εντυπωσιακό δείγμα της κάμερας έρχεται από τον πρόεδρο της εταιρείας, Pete Lau, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, συγκρίνοντας το OnePlus 8 Pro με “κάποια άλλη ναυαρχίδα”.

Ultra wide that can get ultra close.

One side here was taken with a OnePlus 8 Pro, the other with another flagship phone (I think you can probably tell which is which). pic.twitter.com/qOR1OiNod0

— Pete Lau (@PeteLau) April 8, 2020