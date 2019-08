Oppo Reno 2, Reno 2Z και Reno 2F: Διέρρευσαν χαρακτηριστικά και τιμές

Στα τέλη Μαΐου, η Oppo παρουσίασε τα Oppo Reno τα οποία εντυπωσίασαν το κοινό χάρη στο σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά και την τιμή τους. Πρόσφατα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται για την κυκλοφορία των Oppo Reno 2.

Οι φήμες θέλουν την Oppo να κυκλοφορήσει 5 ή 6 συσκευές στην σειρά αυτή πριν το τέλος του Οκτωβρίου και χάρη στο Mysmartprice μάθαμε περισσότερες λεπτομέρειες για 3 από αυτά. Οι συσκευές αυτές είναι το Oppo Reno 2, Reno 2Z και Reno 2F.

Το Oppo Reno 2 θα έχει Full HD+ AMOLED οθόνη 6,55 ιντσών με 93% αναλογία οθόνης προς σώμα, 20:9 αναλογία οθόνης και in-display αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Στο εσωτερικό της συσκευής θα βρούμε τον Snapdragon 730G, 8GB μνήμη RAM και 256GB εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

Το smartphone θα έχει τέσσερις πίσω κάμερες, με την κύρια να είναι η Sony IMX586 στα 48MP, μία 8MP ευρυγώνια, ένας 13MP τηλεφακός και ένας 2MP αισθητήρας βάθους. H selfie κάμερα θα χρησιμοποιεί Shark Fin μηχανισμό και θα έχει 16MP αισθητήρα. Η μπαταρία θα είναι στα 4.000mAh με υποστήριξη VOOC 3.0 και θα κοστίζει περίπου 450€.

Το Oppo Reno 2Z θα έχει Full HD+ AMOLED 6,53 ιντσών οθόνη με in-display αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Θα είναι εξοπλισμένο με τον MediaTek Helio P90, 8GB μνήμη RAM και 256GB εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

Στον τομέα των καμερών θα βρούμε πάλι τέσσερις με την κύρια να είναι η Sony IMX586 στα 48MP, η δευτερεύουσα να είναι 8MP ευρυγώνια και δύο ειδικοί φακοί για portrait mode φωτογραφιές και βίντεο, στα 2MP. Η selfie κάμερα και η μπαταρία θα είναι ίδιες με το Oppo Reno 2 μόνο που η τιμή της συσκευής κατεβαίνει στα 320€.

Το Mysmartprice δεν αναφέρει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του Oppo Reno 2F, αλλά τονίζει ότι θα έχει τέσσερις κάμερες με την κύρια να είναι η Samsung ISOCELL Bright GM1 στα 48MP και η τιμή της συσκευής να είναι περίπου στα 250€.

#OPPOReno2 #Quadcam with #20xZoom. See More, and get closer to the action. Coming first to India on 28.08.2019

Know more: https://t.co/k2Q7W98FD9 pic.twitter.com/ZkYkARAnRY

— OPPO India (@oppomobileindia) August 16, 2019