Pixel 3a, 3a XL: 7 Μαΐου η ανακοίνωση. Έρχεται με MCU Playmoji pack

Η αναμονή πλησιάζει στο τέλος, καθώς η Google ανακοίνωσε πως τα νέα Pixel 3a και 3a XL, θα ανακοινωθούν επίσημα στις 7 Μαΐου.

Μόλις χτες μάθαμε για την τιμή που προβλέπεται να έχουν τα νέα smartphones της Google, Pixel 3a και Pixel 3a XL.

Πριν λίγες ώρες λοιπόν, η Google δημιούργησε μια σελίδα στο online store, όπου διαφημίζει την ταινία Avengers: EndGame. Η σελίδα έχει ένα μεγάλο λογότυπο με το G, από κάτω υπάρχει η φράση “Help is on the way” και αναφέρει την ημερομηνία 7 Μαΐου, κατά την οποία θα ανακοινώσει κάτι μεγάλο που αφορά το σύμπαν των Pixel.

Η ημερομηνία, είναι προφανώς αυτή της επίσημης παρουσίασης των Pixel 3a και Pixel 3a XL, ενώ ταυτόχρονα δημοσίευσε και το βίντεο που βλέπετε παραπάνω. Εκεί θα δείτε, την εταιρεία να παρουσιάζει το νέο Playmoji Pack το οποίο περιλαμβάνει τους ήρωες του MCU (Black Widow, Iron Man, Thor, Captain America, Hawkeye). Στο βίντεο βλέπουμε πώς τα νέα Pixel, βοηθούν τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, στα προβλήματα που έχουν με τις καταστροφές που προκαλούνται από τις επιθέσεις των εξωγήΐνων.

Πηγή