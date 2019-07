Pocophone F1: Η εταιρεία ζητά να της επιστραφούν εξαιτίας προβλήματος στην οθόνη αφής

Φαίνεται ότι το τελευταίο update των Pocophone F1 δημιούργησε προβλήματα στους κατόχους της συσκευής και τη Xiaomi την ίδια. Τα POCO F1 κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2018 κι από τότε έχει λάβει αρκετές αναβαθμίσιμης, η τελευταία είναι η MIUI 10.3.5.0 και έγινε διαθέσιμη πριν λίγες ημέρες.

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι είχαν σοβαρό πρόβλημα με την οθόνη αφής. Από τη στιγμή που οι χρήστες δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν την αιτία, η Xiaomi ζήτησε να αρχίσουν να της στέλνουν τα τηλέφωνα τους για να κάνει μερικές δοκιμές.

Ο επικεφαλής της Pocophone δημοσίευσε στο Twitter ότι προς το παρόν η εταιρεία ψάχνει τις συσκευές που έχουν επηρεαστεί από το σφάλμα, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει δοκιμές.

Επίσης, είπε ότι δεν μπορούν να δεσμευτούν ότι θα αντικαταστήσουν τις συγκεκριμένες συσκευές, εκτός κι αν πρόκειται για μη αναστρέψιμη κατάσταση. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η εταιρεία θα παρέχει κάποια συσκευή σε όσους στείλουν το Pocophone F1 τους για δοκιμές, ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όσο η Xiaomi πραγματοποιεί τα απαραίτητα tests.

(1/2) Now that 10.3.5.0 stable has been released for POCO F1 and some improvements have been reflected in the build, we are looking to analyze devices that are facing 1) screen freezing 2) ghost touch 3) touch lags. We will need to collect some devices to further test.

— Alvin Tse (@atytse) July 12, 2019