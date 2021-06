Έχεις προβλήματα με το Google app; Να πώς θα τα διορθώσεις

Τρίτη, 22/06/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Δεν είναι λίγοι οι κάτοχοι Android κινητών που αναφέρουν προβλήματα με το Google app μετά από το τελευταίο update. Κάτοχοι κινητών Google Pixel, Samsung και Motorola φαίνεται ότι επηρεάζονται από το πρόβλημα με το κρασάρισμα της εφαρμογής.

Το πρόβλημα φαίνεται να δημιουργείται όταν παίρνει κανείς την έκδοση 12.23.16.23 του Google app, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το διαρκές κρασάρισμα της εφαρμογής με ένα ενοχλητικό μήνυμα να εμφανίζεται διαρκώς στην οθόνη. Προβλήματα, εξαιτίας αυτού, φαίνεται να δημιουργούνται και στην λειτουργία των Podcasts, του Google Lens και του Discover.

Μία λύση για το πρόβλημα υπάρχει εάν κάνεις κλικ εδώ και αποδεχτείτε να γίνετε υπεύθυνος δοκιμών, όπως σας προτρέπει η καρτέλα που θα ανοίξει. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρεις το Google app 12.24 σε beta έκδοση, η οποία μόλις κυκλοφόρησε και διορθώνει το πρόβλημα. Ακολουθώντας τη διαδρομή Play Store> Manage apps & devices> See recent updates> Updates available> Check for updates και επιλέγοντας το Update, μπορείς να εγκαταστήσεις τη νεότερη έκδοση.

Εναλλακτικά, μπορείς να απεγκαταστήσεις την έκδοση 12.23.16.23 του Google app ακολουθώντας τη διαδρομής Settings> Apps & notifications> See all και από εκεί πηγαίνεις κάτω στην Google, επιλέγεις το μενού που προκύπτει από την πάνω δεξιά γωνία και έπειτα επιλέγεις Uninstall Updates.