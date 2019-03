Νέο feature στο Twitter θα κάνει το app πιο διαδραστικό

Το Twitter είναι ένα από τα μεγαλύτερα social media μαζί με το Facebook και το Instagram. Εκατομμύρια χρήστες το χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν καθημερινά. Η πλατφόρμα του Twitter έχει όμως ένα μειονέκτημα. Είναι λιγότερο διαδραστική σε σχέση με το Facebook και η εταιρεία δοκιμάζει νέες λειτουργίες.

Πριν μερικές μέρες το Twitter κυκλοφόρησε ένα update για το app που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν swipe αριστερά για να χρησιμοποιήσουν την κάμερα. Να τραβήξουν δηλαδή φωτογραφίες και να κάνουν ζωντανή αναμετάδοση.

Η Jane Manchun Wong (@wongmjane) είναι ένας χρήστης της πλατφόρμας και ανακάλυψε ότι το Twitter δοκιμάζει ένα νέο τρόπο που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την συζήτηση στην εφαρμογή χωρίς να αλληλεπιδράσει με το tweet. Η ιδιότητα ονομάζεται “Subscribe to conversation” και αν κάποιος την ενεργοποιήσει σε κάποιο tweet τότε θα λαμβάνει ειδοποιήσεις κάθε φορά που κάποιος απαντάει στο ίδιο το tweet.

Twitter is testing "Subscribe to conversation" so you can get notified over a conversation without liking or replying 🍿 pic.twitter.com/6hpSQcMJZD

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 15, 2019