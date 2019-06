Poco Launcher 2.0: Έρχεται σύντομα με βελτιωμένες επιδόσεις, νέα χαρακτηριστικά και πολλά bugs fixes

Το Pocophone F1 είχε από την αρχή το δικό του UI και έναν αρκετά καλό launcher τον Poco Launcher. Επιπλέον, η Xiaomi διέθεσε των launcher του Poco F1 στο Google Play Store, ώστε να μπορεί να τον κατεβάσει όποιος θέλει.

We need you!

Do you want to experience POCO Launcher 2.0? Come and join us to be a user of POCO beta. A totally new launcher journey is waiting for you.

Download POCO Launcher 2.0 at https://t.co/hSpAZSnSNp pic.twitter.com/2Kjv9JUMjo

— MIUI (@miuirom) June 14, 2019