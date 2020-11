Games with Gold: Τα δωρεάν παιχνίδια του Δεκεμβρίου για Xbox One και Series X/S

Η Microsoft ανακοίνωσε τα δωρεάν παιχνίδια του Δεκεμβρίου για τους κατόχους Xbox One και Series X/S που είναι συνδρομητές της υπηρεσίας Gold. Αυτό το μήνα βλέπουμε τέσσερα παιχνίδια, δύο του Xbox One και δύο του 360, όλα playable και τόσο στη νέα όσο και στην προηγούμενη γενιά.

Για τους κατόχους των Xbox Series X/S και One λοιπόν θα διατεθεί το The Raven Remastered από 1 έως και 31 Δεκεμβρίου, ενώ από 16 Δεκεμβρίου έως και 15 Ιανουαρίου θα μπορείτε να αποκτήσετε και το Bleed 2. Επίσης, θα διατεθούν τα backwards compatible παιχνίδια του 360 Saints Row: Gat out of Hell από 1 έως 15 Δεκεμβρίου και Stacking από 16 έως 31 Δεκεμβρίου.

Όλα τα παιχνίδια για το Xbox One (που είναι από το Xbox 360) είναι διαθέσιμα και στα Series X και Series S μέσω backwards compatibility. Για να αποκτήσετε τους τίτλους θα πρέπει να είστε συνδρομητές της συνδρομητικής υπηρεσίας Xbox Live Gold ή της υπηρεσίας Xbox Game Pass Ultimate.