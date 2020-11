PlayStation 4: Ποια ήταν τα αγαπημένα σας exclusive παιχνίδια;

Η γενιά των PlayStation 4 και Xbox One τελειώνει και θέλουμε να θυμηθούμε αγαπημένα exclusive παιχνίδια που μας πρόσφερε η Sony στη γενιά. Η γενιά ξεκίνησε αρκετά δυνατά με The Last of Us Remastered, Infamous: Second Son, ενώ στην πορεία της είδαμε παιχνίδια όπως ένα εντελώς φρέσκο God of War, αλλά και το τέλος του Nathan Drake με το Uncharted 4.

Το Detroit: Become Human έφερε ξανά στο προσκήνιο το περίεργο αλλά γοητευτικό genre της Quantic Dream, το The Last Guardian μας έκανε να θαυμάσουμε τον οπτικό τομέα της κονσόλας ενώ το Horizon: Zero Dawn αγαπήθηκε όσο καμία άλλη νέα IP σε αυτή τη γενιά. Βέβαια, είχαμε και μερικές απογοητεύσεις, όπως το Gran Turismo Sport, αλλά θα επικεντρωθούμε μόνο στα θετικά.

Η γενιά μάλιστα τελείωσε με τη Sony να μας φέρνει το καλύτερο “αντίο”, με ένα πολύ δυνατό 2020 για το PlayStation 4 που συμπεριλαμβάνει το Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 και το προσωπικά αγαπημένου μου exclusive της γενιάς, Final Fantasy VII: Remake. Για εσάς, ποια ήταν τα αγαπημένα σας αποκλειστικά παιχνίδια στην τρέχουσα γενιά και ποια θα θέλατε να δείτε και στο επερχόμενο PlayStation 5;