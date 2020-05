Sherlock Holmes: Chapter One: Ο γνωστός ντετέκτιβ επιστρέφει σε Playstation 5, Xbox Series X (video)

Από το 2002 η Forgwares έχει αναλάβει τον προγραμματισμό των video games του δημοφιλούς ιδιωτικού ντετέκτιβ, Σέρλοκ Χολμς, με διάφορες εταιρείες να ευθύνονται για την κυκλοφορία τους, μεταξύ των οποίων και η Ubisoft, που κυκλοφόρησε το The Case of the Silver Earring στη Βόρειο Αμερική το 2004 για PC.

Η τελευταία φορά, που είδαμε ένα παιχνίδι του Σέρλοκ Χολμς, ήταν το 2016, όταν ήρθε στο φως το The Devil’s Daughter για PlayStation 4, Xbox One και PC. Εντός του 2021 αναμένεται να κυκλοφορήσει το Sherlock Holmes Chapter One, με τη Frogwares να ανακοινώνει ότι θα είναι διαθέσιμο, τόσο στις υπάρχουσες κονσόλες (PS4, X1) και στο PC, όσο και σε αυτές της επόμενης γενιάς, δηλαδή το PlayStation 5 και το Xbox Series X.

Οι δύο νέες κονσόλες αναμένεται να κυκλοφορήσουν στα τέλη του 2020, οπότε θα είναι στην αγορά την επόμενη χρονιά, που θα βγει το εν λόγω video game. Όσον αφορά την υπόθεση του νέου παιχνιδιού, ο Χολμς θα επιστρέψει σε νεαρή ηλικία και θα προσπαθεί να ερευνήσει και να λύσει τον μυστηριώδη θάνατο της μητέρας του.

Όπως είναι κατανοητό, η ιστορία θα γυρίσει αρκετά πίσω και θα διαδραματιστεί πολλά χρόνια πριν τα Crimes & Punishments και The Devil’s Daughter, τα οποία είναι τα δύο τελευταία παιχνίδια του franchise, ενώ οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν έναν ανοιχτό κόσμο σε νησί της Μεσογείου.

«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε με το Chapter One είναι να εξερευνήσουμε αυτή την άλλη πλευρά του χαρακτήρα και το πώς θα γίνει ο μεγάλος ντετέκτιβ που ξέρουμε. Ως νέα ερμηνεία του εικονικού χαρακτήρα, θα δούμε μία διαφορετική πλευρά του δημοφιλούς ντετέκτιβ και θα αποκτήσουμε περισσότερη επίγνωση στο παρελθόν του.

Το Chapter One υπόσχεται να προσφέρει αρκετό μυστήριο και ίντριγκα», είπε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα GameSpot ο παραγωγός και community manager της Frogwares, Σεργκέι Ογκανέσιαν.

Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο Σέρλοκ Χολμς θα είναι 21 ετών στο νέο video game, τη στιγμή που τόνισε πως η πανδημία του κορονοϊού δημιούργησε αρκετές προκλήσεις στην εξέλιξή του. Τέλος, να σημειωθεί ότι έχει κυκλοφορήσει και το trailer του Sherlock Holmes: Chapter One, το οποίο δείχνει τον δημοφιλή ντετέκτιβ να προσπαθεί να ερευνήσει τον θάνατο της μητέρας του.

Πηγή