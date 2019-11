digital economy forum 2019: Διακρατικές συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας

Τον δρόμο προς μια νέα, σύγχρονη, ψηφιακή Ελλάδα, η οποία απαντά με αξιώσεις στις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ανοίγει ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΤΠΕ), επαναπροσδιορίζοντας τους όρους της ανταγωνιστικότητας για την ελληνική οικονομία, το Δημόσιο, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Το στοίχημα που καλείται να κερδίσει η χώρα είναι να διασφαλίσει τη διάχυση της τεχνολογίας παντού και σε όλους, πολίτες, κράτος, επιχειρήσεις, τους παραγωγικούς τομείς και κλάδους, με στόχο την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας. Η ψηφιακή τεχνολογία, ως ο αναγκαίος καταλύτης, δημιουργεί ένα νέο πρότυπο επιχειρηματικής ανάπτυξης, ικανό να μετασχηματίσει ριζικά όλους τους κλάδους της οικονομίας, τη λειτουργία της Πολιτείας, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.

Στα παραπάνω συμφώνησαν όλοι οι συμμετέχοντες στο digital economy forum 2019 με τίτλο “Leading Greece to Growth”, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

«Η ψηφιακή βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει τον κρίσιμο καταλύτη για την ανάπτυξη όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, μέσω της διάχυσης της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικότητας, αλλά και στις συναλλαγές μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και κράτους» τόνισε ο Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ, Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE & Deputy Chairman WITSA, κ. ο Γιάννης Σύρρος, ανοίγοντας το digital economy forum 2019 “Leading Greece to Growth”. «Σε αυτήν την ψηφιακή κοσμογονία, οφείλει να συντονιστεί και η χώρα μας. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας, στον οποίο η Ελλάδα έχει να επιδείξει ισχυρή παρουσία, διαρκή καινοτομία και διεθνή τεχνογνωσία, αλλά και εμπειρία» υπογράμμισε ο κ. Σύρρος.

Στη θεματική ενότητα «Προσελκύοντας Επενδύσεις στις Ψηφιακές Τεχνολογίες» ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, απαρίθμησε τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ψηφιακή τεχνολογία και εξήγγειλε μια σειρά νέων. O κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε, μεταξύ άλλων, την παροχή κινήτρων στις ελληνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των επερχόμενων επενδύσεων πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. «Αποτελεί ύψιστο στοίχημα για την κυβέρνηση και την Ελλάδα να κάνουμε όσο γίνεται ταχύτερα τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Γι’ αυτό άλλωστε τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης η ατζέντα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι πολύ ψηλά στα σχέδιά μας» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων υπογράμμισε στη διάρκεια της ομιλίας του: «Η χώρα μας διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα με ισχυρότερο το απίστευτο ταλέντο του ανθρώπινου δυναμικού, που μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για μια δημιουργική Ελλάδα».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αναφερόμενος στις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση για την ψηφιακή οικονομία, γνωστοποίησε πως έχει συμφωνηθεί με την αμερικανική κυβέρνηση η πραγματοποίηση τον Φεβρουάριο της πρώτης οργανωμένης επίσημης αποστολής αμερικανικών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στην Αθήνα με στόχο τη δημιουργία joint ventures με ελληνικές επιχειρήσεις στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας. Υπενθύμισε δε ότι έχουν ήδη υπογραφεί με την Κίνα συμφωνίες που αφορούν την υψηλή τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα θεσμοθετηθεί η δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα.

Κατά την ομιλία του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξης Χαρίτσης, τόνισε: «Η ψηφιακή πολιτική δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μια οριζόντια διαδικασία για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Κεντρικός στόχος πρέπει να είναι η απασχόληση, ώστε τα νέα έργα να οδηγούν σε νέες θέσεις εργασίας. Η ψηφιακή πολιτική είναι ανάγκη να έχει στο επίκεντρό της τον πολίτη». Ταυτόχρονα κατά την ομιλία του ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι «…επί της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, διαμορφώθηκε το υπόστρωμα, κερδήθηκε το χαμένο έδαφος στην ψηφιακή πολιτική. Πλέον χρειάζεται συνέχεια, πολιτική βούληση και στρατηγική». Όπως είπε ο ίδιος «Τα θέματα στην ψηφιακή πολιτική έχουν μπει σε στέρεες βάσεις. Είναι στο χέρι της νέας κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίησής τους. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να αναπτυχθούν οι ΤΠΕ, οι οποίες πραγματικά μπορούν να σπρώξουν μπροστά το σύνολο της εθνικής οικονομίας. Είναι ανάγκη όλες οι δυνάμεις να συνεργαστούν για το νέο παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα».

Τις προϋποθέσεις για την τόνωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας επεσήμαναν οι συμμετέχοντες στο πάνελ «Εξωστρέφεια & Επενδύσεις». «Η κυβέρνηση στους έξι μήνες -που έχει αναλάβει- έχει δώσει απτά δείγματα γραφής ότι μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα η οποία είναι απαραίτητη, ώστε να έρθουν νέες επενδύσεις στη χώρα μας. Αυτό κάνουμε και σε επίπεδο οικονομικής διπλωματίας» τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κώστας Φραγκογιάννης. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα θεσμοθετεί, για πρώτη φορά, την έννοια του «επιστημονικού διπλωμάτη». Ο νέος θεσμός θα ξεκινήσει από τη Βοστώνη, ενώ ο ρόλος του ‘οικονομικού διπλωμάτη’ -όπως είπε- είναι να διασυνδέσει τις επιστημονικές και επιχειρηματικές κοινότητες Ελλάδας και ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική των νεοφυών επιχειρήσεων, ανακοινώνοντας ότι εντός του Δεκεμβρίου η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε η κάθε startup να δηλώσει εκεί την παρουσία της. «Στόχος είναι να χαρτογραφήσουμε το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα» τόνισε ο ίδιος.

Μιλώντας στο ίδιο πάνελ, ο Director of Innovation EMEAR, Cisco, κ. Νίκος Χρυσός σημείωσε: «Δεν βλέπουμε την Ελλάδα ως πελάτη. Αντιμετωπίζουμε τη χώρα ως συνεργάτη. Το κέντρο καινοτομίας στη Cisco, που δημιουργείται στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί ακριβώς την πραγμάτωση αυτής της σχέσης». Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος, Deloitte, κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, τόνισε: «Η Ελλάδα πρέπει να εξελιχθεί σε μια ενδιαφέρουσα χώρα για τους ξένους επενδυτές. Ζητούμενο η παροχή φορολογικών κινήτρων και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Να βελτιωθούν τα κίνητρα, που δίνονται για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης».

Τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών για την περαιτέρω ανάπτυξη όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας επεσήμαναν οι συμμετέχοντες στη θεματική ενότητα «Οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες». «Η εφαρμογή και η αξιοποίηση της ψηφιακής οικονομίας δεν αποτελεί προαιρετική επιλογή αλλά ανάγκη επιβίωσης» τόνισε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσος Τζήκας, σημείωσε: «Δεν μπορούμε να κάνουμε το άλμα στην ανταγωνιστικότητα, αν οι νέες τεχνολογίες δεν έρθουν στο επίκεντρο». Όπως είπε ο ίδιος, μία χώρα που θέλει να γίνει διεθνές τεχνολογικό hub νέων τεχνολογιών δεν μπορεί να μην έχει μια διεθνή έκθεση τεχνολογίας, προαναγγέλλοντας τη διοργάνωση της πρώτης διεθνούς έκθεσης ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα, «BEYOND 4.0» τον ερχόμενο Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, σχολίασε στη διάρκεια της τοποθέτησής του: «Η τεχνολογία αποτελεί ήδη, εδώ και καιρό, καθημερινότητα για τον τουριστικό κλάδο. Το επόμενο βήμα και το στοίχημα είναι να αρχίσουμε οι ίδιοι οι εκπρόσωποι να παράγουμε τεχνολογία».

Τον ρόλο που διαδραματίζει η ψηφιακή τεχνολογία και οι ειδικά οι νέες τάσεις της, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, στον τομέα του λιανεμπορίου επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΛΠΕ, κ. Αντώνης Μακρής. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το back office για τις επιχειρήσεις, η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι αυτή που κάνει τις πωλήσεις».

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέες επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρομεσαίες και οι οικογενειακές, προκειμένου να επιτύχουν την ομαλή μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του, ΣΕΒ, κ. Γιώργος Ξηρογιάννης τόνισε: «Ωριμάζουμε μαζί με τις επιχειρήσεις νέας τεχνολογίας και μαζί συζητάμε και χτίζουμε το ψηφιακό αύριο».

Η πρωινή ενότητα του digital economy forum 2019 “Leading Greece to Growth” έκλεισε με την ομιλία του Director for Member Relations and Digital Transformation του DIGITALEUROPE, κ. Ray Pinto. Ο κ. Pinto αναφέρθηκε στη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για την ευρωπαϊκή οικονομία και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την αξιοποίησή τους. Υπογράμμισε ότι έως το 2025 η παγκόσμια ψηφιακή οικονομία θα αντιστοιχεί στο 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

