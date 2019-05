AMD: Ανακοίνωσε τους Ryzen τρίτης γενιάς και τις νέες κάρτες γραφικών Radeon RX5000 Series

H διευθύνων σύμβουλος της AMD, Lisa Su, βρέθηκε στο Computex keynote στην Ταϊπέι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η AMD παρουσίασε τα νέα chips και graphics processors, τα οποία αποτελούν σεβαστές απειλές για την Nvidia και την Intel, τόσο από πλευράς τιμολόγησης όσο και απόδοσης.

Τα πρώτα 7-nanometer desktop chips θα είναι τα τρίτης γενιάς Ryzen CPU και θα κυκλοφορήσουν στις 7 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια του keynote η Lisa Su ανακοίνωσε τον flagship επεξεργαστή της τρίτης γενιάς Ryzen, τον δωδεκαπύρηνο AMD 24-thread Ryzen 9 3900x chip. Η αρχική λιανική τιμή πώλησης θα είναι στα $499 ή 450€, δηλαδή θα έχει τη μισή τιμή του Intel Core i9 9920X, ο οποίος κοστίζει $1.189 ή 1060€ και άνω.

Ο Ryzen 3900x έχει 4.6 Ghz boost speed, 70 MB συνολική μνήμη cache και χρησιμοποιεί 105 watts θερμικής σχεδίασης, έναντι των 165 watt που έχει ο Intel i9 9920x, καθιστώντας τον έτσι πιο αποτελεσματικό. Η AMD λέει ότι σε ένα demo του Blender ο Ryzel 3900x ολοκλήρωσε τη διαδικασία κατά 18% γρηγορότερα σε σχέση με τον i9 9920x.

Here's an exclusive #COMPUTEX2019 look at the newest edition to the Ryzen family, the 12 core/24 thread 3rd Gen AMD Ryzen 9 3900X processor. https://t.co/OgLHoqWv9T pic.twitter.com/75FzfpdiKx — AMD Ryzen (@AMDRyzen) May 27, 2019

Οι τιμές για τους άλλους επεξεργαστές στην σειρά αρχίζουν στα $199 ή 180€ για τον εξαπύρηνο 12-thread 3600, $329 ή 290€ για τον οκταπύρηνο 16-thread Ryzen 3700x με 4.4 Ghz boost, 36MB συνολική μνήμη cache και 65 watt TDP. Ο οκταπύρηνος 16-thread Ryzen 3800X με 4.5 Ghz, 32MB cache, 105w θα ξεκινάει στα $399 ή 360€.

Η AMD αποκάλυψε επίσης ότι οι πρώτες μονάδες επεξεργαστών γραφικών της Navi θα ανήκουν στη σειρά Radeon RX 5000. Η εταιρεία είπε ότι οι GPU θα κυκλοφορήσουν τον Ιούλιο και περισσότερες λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά και τις τιμές θα μάθουμε στην E3 τον επόμενο μήνα.

Introducing the world’s first “Navi” gaming GPU family based on the all new RDNA gaming architecture: the AMD Radeon RX 5700 series. Learn more from #COMPUTEX2019: https://t.co/xwexmdDMin pic.twitter.com/rY2dAsq52l — AMD (@AMD) May 27, 2019

Τέλος, η AMD ανακοίνωσε ότι οι επεξεργαστές των κέντρων δεδομένων EPYC Rome, οι οποίοι έγιναν αρχικά demo στην CES τον Ιανουάριο θα κυκλοφορήσουν τον επόμενο μήνα, δηλαδή ένα τρίμηνο νωρίτερα από ότι περιμέναμε, ώστε να ανταγωνιστούν με τους Intel Cascade Lake. Η εταιρεία λέει ότι κατά τη διάρκεια ενός benchmark test, ο EPYC Rome τα πήγε δύο φορές καλύτερα σε σχέση με τη λύση της Intel.

AMD CEO @LisaSu just gave the first public competitive demonstration of a 2nd Gen AMD #EPYC server platform outperforming the competition in a NAMD Apo1 v2.12 benchmark test by more than 2x. #COMPUTEX2019 https://t.co/ZHmrqBigjB pic.twitter.com/HQI5EPLmFf — AMD EPYC (@AMDServer) May 27, 2019

