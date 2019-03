You vs. Wild: Η νέα διαδραστική σειρά του Netflix στην οποία καλούμαστε να επιβιώσουμε στην άγρια φύση

Το Netflix ανακοίνωσε την επόμενη διαδραστική ταινία που θα κυκλοφορήσει, και πρόκειται για μία σειρά από τηλεοπτικές περιπέτειες που ακούνε στο όνομα “You vs. Wild”. Στη σειρά θα πρωταγωνιστεί ο Bear Grylls, ο οποίος είναι γνωστός για τη σειρά του στο Discovery Channel “Man vs Wild”.

Η οκτώ επεισοδίων σειρά ανακοινώθηκε στην συνέντευξη τύπου που έδωσε το Netflix στο Λος Άντζελες, και θα επιτρέψει στους θεατές να ακολουθήσουν τον Grylls σε περιπέτειες ανά τον κόσμο, καθώς αυτός προσπαθεί να επιβιώσει στην αχανή ύπαιθρο. Αυτή τη φορά οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις αποφάσεις του Grylls, και να δουν πώς αυτές επηρεάζουν την ιστορία της σειράς. Όταν το κοινό ρώτησε αν οι θεατές θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα σκοτώσουν τον Bear Grylls, η αντιπρόεδρος πρωτότυπων σειρών του Netflix, Cindy Holland, είπε ότι το “You vs. Wild” δεν θα είναι τόσο σκοτεινό όσο ήταν η προηγούμενη διαδραστική ιστορία του Netflix, το “Black Mirror: Bandersnatch”.

Αν και το Netflix έχει δημιουργήσει διαδραστικά σόου όπως το “Puss in Book: Trapped in an Epic Tale” και τη σειρά “Minecraft” σε συνεργασία με την Telltale Games, το “You vs. Wild” είναι το δεύτερο αντίστοιχο πρότζεκτ της εταιρείας, που είναι ιδιαίτερα ακριβό, και υψηλού προφίλ. Ενδιαφέρον είναι ότι το “Black Mirror: Bandersnatch” είχε τεράστια επιτυχία, και έγινε μεγάλο θέμα στο διαδίκτυο τον προηγούμενο Δεκέμβρη.

Τέλος, ο Todd Yellin, αντιπρόεδρος των προϊόντων του Netflix, ανέφερε ότι το “You vs. Wild” θα είναι μόνο η αρχή των διαδραστικών ιστοριών που θα δούμε στο Netflix.

