Huawei Mate 40 series: Θα κυκλοφορήσουν το 2021;

Ήδη γνωρίζουμε ότι η Huawei έχει αρκετά προβλήματα τον τελευταίο καιρό, πόσο μάλλον με την επερχόμενη λήξη της προσωρινής άδειας για συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες ή εταίρους. Όμως, η εταιρεία ετοιμάζει ήδη τις επόμενες ναυαρχίδες της, τη σειρά Huawei Mate 40, η οποία αναμένουμε να ανακοινωθεί τον Οκτώβριο.

Μπορεί όμως να ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα, όμως μάλλον όσοι θέλουν να αποκτήσουν κάποιο smartphone της σειράς να πρέπει να περιμένουν. Σύμφωνα με την έμπιστη πηγή @evleaks οι επερχόμενες συσκευές της σειράς Mate 40 δε θα κυκλοφορήσουν φέτος, με την πηγή να αναφέρει πως όσοι τα θέλουν θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον επόμενο χρόνο. Ο ίδιος σημειώνει σε απάντηση πως δε μιλάει για την ανακοίνωση, αλλά για την κυκλοφορία των συσκευών.

Sounds like, if you're waiting on the Huawei Mate40 series, you won't be able to get your hands on one until next year…

— Evan Blass (@evleaks) September 13, 2020