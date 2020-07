Huawei Mate V: Θα είναι το πρώτο foldable clamshell της εταιρείας;

Με το Mate Xs η Huawei κατάφερε να στρέψει πάνω της τα βλέμματα, παρουσιάζοντας την πιο εντυπωσιακή foldable συσκευή μέχρι στιγμής, αν και προστασία της οθόνης είναι ένα θέμα που σίγουρα πρέπει να λύση η εταιρεία. Όμως, φαίνεται πως θα δούμε και τον αντίπαλο του Galaxy Z Flip, σε μία κατηγορία που η Samsung έπαιζε σχεδόν μόνη της, ειδικά μετά τα προβλήματα του Moto Razr.

Σύμφωνα με τον @RODENT950, leakster της ιστοσελίδας Slashleaks, η Huawei θα κυκλοφορήσει ένα foldable clamshell, με την ονομασία Mate V, το οποίο θα έχει αρκετές ομοιότητες με το Galaxy Z Flip. Αν και δε γνωρίζουμε πολλές πληροφορίες γύρω από τη συσκευή, η πηγή της ιστοσελίδας αναφέρει πως θα χρησιμοποιεί under-screen μπροστινή κάμερα, κάτι που άμα γίνει σίγουρα θα δώσει στη συσκευή ένα προβάδισμα στη μάχη με το Galaxy Z Flip.

Huawei foldable clam phone possibly called

Mate V, the phone would look very much like the Z Flip but may have a camera under the screen instead of a hole.

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 6, 2020