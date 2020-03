iPhone 7 και 7 Plus: Βρήκαν τρόπο να εγκαταστήσουν Android

Κατά καιρούς, προγραμματιστές εγκαθιστούν και τρέχουν με επιτυχία λειτουργικά συστήματα σε συσκευές για τις οποίες δεν προορίζονται ή τουλάχιστον δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτές. Το νεότερο εγχείρημα ανήκει στην ομάδα πίσω από Project Sandcastle, οι οποίοι κατάφεραν να εγκαταστήσουν Android σε iPhone 7 και 7 Plus.

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να πραγματοποιήσει jailbreak στο iPhone 7 ή 7 Plus που έχει στα χέρια του με το checkra1n. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτά πρόσβαση στο bootloader του smartphone και έτσι μπορεί να εγκαταστήσει κάποια έκδοση του Android.

Η ομάδα του Project Sandcastle δημιούργησε μία κατάλληλη έκδοση Android για iPhone, η οποία προς το παρόν είναι ημι-λειτουργική. Αρχικά, λειτουργεί μόνο στα iPhone 7 και 7 Plus.

Έπειτα, παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, η GPU, η έξοδος ήχου, το modem, το Bluetooth και η κάμερα δεν λειτουργούν. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχει αυξημένη κατανάλωση μπαταρίας, και αρκετά ακόμα προβλήματα σταθερότητας.

Here is an iPhone 7 booting Android ! pic.twitter.com/cfCdSEzTbo

— matteyeux (@matteyeux) March 4, 2020