Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Το 5G θα είναι απενεργοποιημένο σε ορισμένες εκδόσεις

Το 2020 είναι αδιαμφισβήτητα η χρονιά όπου οι εταιρείες κάνουν μαζική μεταφορά στο δίκτυο 5G. Η Samsung έκανε την αρχή πέρυσι με την κυκλοφορία του S10 5G και Note 10 5G ενώ φέτος τα S20 υποστηρίζουν όλα το νέο ταχύτατο δίκτυο. Το ίδιο όπως δείχνουν οι πληροφορίες δεν θα συμβεί και στα Note 20 καθώς ορισμένα Note 20 Ultra μοντέλα θα έχουν απενεργοποιημένο το 5G.

Αυτό σύμφωνα με το SamMobile θα συμβεί στις Note 20 Ultra εκδόσεις οι οποίες θα κυκλοφορήσουν στις χώρες οι οποίες δεν έχουν ακόμη υποδομές για το 5G. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τα Note 20 θα έχουν το Snapdragon X55M modem. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για ποιον λόγο θα ακολουθήσει αυτήν την τακτική ο Νοτιοκορεάτικος κολοσσός, ωστόσο η απενεργοποίηση του νέου ταχύτατου δικτύου ίσως έχει αντίκτυπο και στην τιμή των επόμενων flagship.

Can confirm. I have found no references to any new chip other than Snapdragon 865+ in the firmware's I have on hand.

The Exynos 990 will be used in the Note 20 and Note 20 Ultra. https://t.co/AGee7eHv8F

— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 11, 2020