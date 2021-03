Snapdragon 888: Έρχεται έκδοση χωρίς 5G για πιο οικονομικά smartphones;

Τετάρτη, 10/03/2021 · Βάιος Βήτος

H Qualcomm φαίνεται ότι ετοιμάζει μία νέα, πιο οικονομική έκδοση του Soc, Snapdragon 888, το οποίο δεν θα έχει ενσωματωμένο modem 5G.

H πληροφορία δίνεται από τον Leaker Roland Quandt, ο οποίος αναφέρει ότι το νέο μοντέλο θα έχει τον κωδικό SM8325.

Qualcomm has a lower end derivate of the Snapdragon 888 (SM8350) in the works. SM8325 is the model number and there seems to be NO integrated 5G modem on this one. #CheapFlagshipPhones

— Roland Quandt (@rquandt) March 8, 2021