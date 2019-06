Sony και Microsoft: Η συνεργασία που ξάφνιασε την gaming κοινότητα

Η Microsoft με την Sony όπως όλοι γνωρίζουμε είναι οι δύο μεγάλες αντίπαλες εταιρείες στον χώρο των κονσολών. Ωστόσο, για το κοινό καλό αποφάσισαν να δώσουν τα χέρια και να συνεργαστούν ώστε να προσφέρουν cloud-gaming υπηρεσία στο κοινό και να “χτυπήσουν” την μεγαλύτερη ανακοίνωση που έχει κάνει ποτέ η Google στο χώρο του gaming που ακούει στο όνομα “Google Stadia”.

Για την επίτευξη του εγχειρήματος η Sony θα έχει στην διάθεση της το Azure δίκτυο και το Azure AI ώστε να δημιουργήθεί μία cloud based game streaming υπηρεσία που θα κυκλοφορήσει μαζί με το διάδοχο του Playstation 4 Pro, Playstation 5.

Ο Phil Spencer vice-president του Gaming τμήματος της Microsoft αλλά και head του Xbox δήλωσε ενθουσιασμένος για τις ευκαιρίες που θα ανοίξει η συνεργασία με την Sony.

Excited about the opportunities ahead with @Sony for us to pursue our mutual gaming ambitions and delight players around the world. https://t.co/3vBuQiruiR

— Phil Spencer (@XboxP3) May 16, 2019