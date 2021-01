Xiaomi Mi 10i: Επικό fail με λάθος νούμερα στο AnTuTu

Πριν λίγες ώρες η Xiaomi ανακοίνωσε επίσημα το Mi 10i, όμως τα score στο Antutu που ανέβηκαν στα social έδειχναν πως κάτι δεν πάει καλά. Ενώ λοιπόν η εταιρεία ήθελε να δείξει πόσο ποιο δυνατό είναι το νέο της μοντέλο απέναντι σε ανταγωνιστικά μοντέλα στην ίδια τιμή, το γράφημα που είδαμε έλεγε άλλη ιστορία.

Συγκεκριμένα, στο γράφημα της εταιρείας βλέπουμε το AnTuTu score τεσσάρων συσκευών. To Vivo V20 Pro φτάνει τους 332.223 πόντους, το OnePlus Nord τους 338.694, το Samsung Galaxy M51 τους 279.668, ενώ το Xiaomi Mi 10i φτάνει τους 329.661 πόντους. Όπως βλέπουμε, οι αριθμοί βάζουν το νέο μοντέλο της Xiaomi τρίτο, όμως το γράφημα το δείχνει πρώτο.

Αυτό βέβαια γέννησε αρκετές απορίες, καθώς είναι σίγουρο πως υπάρχει κάποιο λάθος είτε στα νούμερα, είτε στο γράφημα. Όμως, στο βίντεο παρουσίασης του Xiaomi Mi 10i τα νούμερα διορθώθηκαν, με τον Manu Kumar Jain, αντιπρόεδρο της Xiaomi, να μας δείχνει τα σωστά νούμερα και να αναφέρει πως υπήρχε λάθος στο αρχικό γράφημα του AnTuTu.

Data on earlier chart is wrong. 🙄

Launch show numbers were correct. The earlier graph shows correct representation, however numbers on graph were wrong.

Correct numbers:

Mi 10i: 329661

Samsung M51: 279668

Oneplus Nord: 328694

Vivo V20 Pro: 327223

Thanks for pointing this out. https://t.co/9mRwjAtvLY pic.twitter.com/tifTB3vTiu

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 5, 2021