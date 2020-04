Xiaomi Mi 6: Τρέχει Windows 10 x64 ARM

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιο smartphone να τρέχει ένα λειτουργικό το οποίο δεν είχε εγκατεστημένο out of the box. Αρκετοί προγραμματιστές και modders προσπαθούν, και συνήθως καταφέρνουν, να τρέξουν Windows 10 σε ποικίλα smartphones. Το τελευταίο smartphone που “συνελήφθη” να χρησιμοποιεί το λειτουργικό της Microsoft είναι το Xiaomi Mi 6.

Μπορεί να κάνει ότι και ένας υπολογιστής

Μετά το επιτυχημένο flashing των Windows 10 x64 ARM στο Xiaomi Mi 6 ο κάτοχος του έτρεξε το λειτουργικό και μπορούσε να επιλέξει τη γλώσσα του πληκτρολογίου. Αυτή είναι και η μοναδική φωτογραφία που έχουμε στη διάθεση μας.

Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα Windows 10 x64 ARM δεν υπολείπονται σε τίποτα της desktop έκδοσης του λειτουργικού της Microsoft, ενώ είναι αντίστοιχα βαριά. Οπότε, αν όλα λειτουργούν σωστά, το Xiaomi Mi 6 είναι σε θέση να τρέχει κανονικά τα προγράμματα που τρέχει και ένας υπολογιστής με Windows 10.

Η ανάπτυξη της έκδοσης

Μία από τις εταιρείες που δοκιμάζουν τα Windows 10 x64 ARM είναι η Qualcomm. Σε ένα από τα πρώτα demo τα οποία είχε δείξει έτρεχε το λειτουργικό σε ένα notebook με Snapdragon 820. Το laptop ήταν σε θέση να τρέχει σχετικά απαιτητικά παιχνίδια, να παίζει βίντεο 4K, να τρέχει το Office 2019, και πολλά άλλα.

Δεν είναι βέβαιο ότι το Xiaomi Mi 6 μπορεί να κάνει όλα τα παραπάνω, αλλά και πάλι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα Windows 10 x64 ARM προσφέρουν στις φορητές συσκευές τόσες δυνατότητες.

Πηγή