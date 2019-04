Xiaomi Pocophone F1: Λαμβάνει υποστήριξη Widevine L1 και εγγραφής 4K βίντεο στα 60fps

Το Xiaomi Pocophone F1, παρά τις ανεπάρκειες του λογισμικού, ήταν ένα από τα πιο προσιτά οικονομικά τηλέφωνα του 2018 με τον Snapdragon 845 SoC. Ωστόσο, η έλλειψη υποστήριξης Widevine L1 είναι αισθητή από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του. Ακόμη και όταν η εταιρεία υποσχέθηκε ότι θα βρει λύση στο πρόβλημα, οι χρήστες παρέμεναν απογοητευμένοι.

Λοιπόν, σας έχουμε καλά νέα. Μέσω ενός tweet, ο Γενικός Διευθυντής της POCO Ινδίας, C Manmohan, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διανομή της επόμενης ενημέρωσης λογισμικού για το Xiaomi Pocophone F1 και μεταξύ άλλων περιέχει την υποστήριξη Widevine L1.

Good News! We have started rolling out a new stable update for all our #POCOF1 fans. Key highlights of this update:

– 4k recording at 60FPS

-Game Turbo Mode

-Widevine L1 support

-Latest security patch

-Latest security patch

— C Manmohan (@cmanmohan) April 4, 2019